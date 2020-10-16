ИАЦ «Альпари»: Хейтеры взялись за Саркози

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения в создании «преступного сообщества» в связи с предполагаемым финансированием Ливией его президентской кампании. Ранее сообщалось, что во Франции начался суд в отношении бывшего президента Николя Саркози. Его обвиняют в попытке давления на судью ради получения информации по другому делу, фигурантом которого стал политик, — о незаконном получении средств от бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи на предвыборную кампанию 2011 года. Также Николя Саркози обвиняется в коррупции и перерасходе средств на его предвыборную кампанию 2012 года. В 2018 году по этому делу Саркози уже предъявлялись обвинения в пассивной коррупции, нелегальном финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств. Сам политик в ходе допроса в 2018 года заявлял, что обвинен без каких-либо вещественных доказательств.

На финансовом рынке давно ходили слухи, что свержение лидера Ливийской Джамахирии Муамара Каддафи в 2011 году было связано с тем, что лидер африканской страны просто неудачно дал Саркози в долг. Главный свидетель по данному делу, конечно, мертв. Но может всплыть еще две очень интересные истории. Пару лет назад бельгийский еженедельник LeVif сообщил о том, что более 10 млрд евро исчезли со счетов бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, замороженных в Euroclear Bank в 2010 году. В МИД Бельгии сообщение СМИ назвали «некорректным», но в подробности не очень вдавались. По данным LeVif, деньги Каддафи пропали где-то в период между 2013 и 2017 годами. Всего в бельгийском банке у лидера ливийской революции было открыто четыре счета. После его убийства в 2011 году эти активы пытались получить как родственники Каддафи, так и новые власти республики. Впрочем, безуспешно. Никто так и не смог доказать, что эти 10 млрд евро «чистые», то есть никак не связаны с коррупцией, криминалом или же иными преступлениями.

Вторая история. Иск Суверенного фонда Ливии к Goldman Sachs по сделкам, которые были совершены в период с 2007 по 2009 гг. В сделки в том числе входили валютные опционы и другие финансовые деривативы. В дальнейшем в Goldman Sachs заявили, что по заключенным сделкам было потеряно 98% (!!!) средств, назвав причиной убытка финансовый кризис. Однако, высокий суд Лондона занял сторону Goldman Sachs в судебном разбирательстве с Суверенным фондом инвестиций Ливии.

Не очень понятно, кому на Западе сейчас нужно вспоминать прошлое. Хотя у господина Саркози, как у любого успешного человека, много хейтеров. И естественно, как у любого политика, есть слабые места. Таких политиков как Саркози в Европе сейчас просто нет. Именно поэтому по указке из США Европа вводит против России санкции, что противоречит экономическим интересам, как Европы, так и России. В августе 2008 года, когда Саркози приехал в Москву просить за Грузию, он держался достойно. Он проявил решимость в борьбе с беспорядками. Женился на роскошной женщине, которая имела в своем багаже очень и очень вольные фотографии. За это его слишком сильно невзлюбили пресса и морализаторы всех мастей. Он начал классическую колониальную войну в Африке и выиграл ее. От той войны, кстати, Россия больше выиграла, чем проиграла. Военную премию в цене на нефть и, соответственно, на газ никто не отменял. Денег много не бывает, кстати, именно из-за ливийской войны Владимир Путин в 2011-2012 гг., несмотря на «болотные» протесты, так уверенно чувствовал себя в период выборов. Для бюджета сложилась уникальная ситуация – дорогая нефть совпала с дешевым рублем.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»