«Фридом Финанс»: Нефть падает в противовес акциям

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Мировые фондовые рынки завершают неделю с осторожным оптимизмом. Площадки в США открылись в плюсе после заявления Pfizer, что она намерена подать на регистрацию свою вакцину от COVID-19 во второй половине ноября. Индексы Европы и Америки к вечеру держатся в зеленой зоне, прибавляя от 0,5% до 2%. Часть этого позитива охватила и развивающиеся рынки: рост сводного индекса MSCI Emerging markets составляет в пределах 0,5%.

Нефть сегодня падает в противовес акциям. На котировки давит статистика заболеваемости и риск новых ограничений на производстве и в транспорте. Баррель держится около отметки $42,6, в течение дня он рос выше $43,2, а затем опускался ниже $42,3. Нынешнее положение можно считать краткосрочно равновесным. Если не будет сюрпризов в части пятничных вечерних данных по числу буровых в США от Baker Hughs, то серьезных сдвигов до конца дня и в понедельник мы не ожидаем. Нефть в ближайшие дни продолжит колебаться вблизи $42,5 с отклонением порядка до $1,5 вверх и вниз.

Российский рынок на этом фоне пребывает в нейтральном положении. РТС слабо изменился с открытия. Торги идут чуть выше уровня 1130 пунктов, где индекс находился в момент закрытия четверга. В течение дня колебания происходили ниже данной отметки, подходя к 1120, что является новым минимумом с середины мая. В начале следующей недели мы ожидаем возвращения к уровням 1140-1150 пунктов.

Индекс Мосбиржи также слабо реагирует на происходящее, теряя в целом около 10 пунктов. Торги идут к концу дня выше отметки 2800, что является неплохим сигналом. Можно было ожидать ухода игроков на выходные с продажей рубля и российских активов, но мы этого не наблюдаем. Это дает основания надеяться, что понедельник начнется с позитива. Индекс Мосбиржи может восстановиться до 2830 пунктов и выше.

В числе растущих бумаг сегодня вечером расписки Русагро (+2,5%), X5 Retail group (+2.2%), Mail.ru (+2.1%), акции Фосагро (+1,9%). Бумаги Русагро вышли на верхнюю отметку своего обычного коридора, в котором ГДР держатся уже второй месяц. С высокой вероятностью можно ожидать снижения котировок на ближайших сессиях. Спекулятивная цель по бумаге – 732 рубля, что на 2,5% ниже текущей рыночной цены.

Падают на торгах сегодня Детский мир (-2,5%) и АФК Система (-2,3%). Игроки фиксируют прибыль после роста бумаг ранее на этой неделе. Текущая стоимость акций Детского мира выглядит интересной для покупки на среднюю дистанцию Потенциал роста до конца месяца в них составляет до 3,5%.

Рубль не показывает внятной динамики перед закрытием в пятницу. Доллар и евро слабо изменились к российской валюте, зафиксировавшись соответственно около 78 и 91,5 единиц. Следующая неделя с большей вероятностью пройдет под знаком укрепления рубля. Ожидаем к следующей пятнице доллар по 76 и евро по 89.