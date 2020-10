«Фридом Финанс»: В центре внимания инвесторов – макростатистика

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:



Торги 15 октября на американских площадках завершились на отрицательной территории, но гораздо выше минимума сессии. Индекс S&P 500 снизился на 0,15%, до 3483 пунктов, Dow Jones потерял символические 0,07%, NASDAQ опустился на 0,47%. На настроение инвесторов негативно повлияли новые ограничительные меры в Европе в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Финансовый сектор подрос на 0,81% на фоне уверенных результатов в сегменте управления активами.

Новости компаний



Выручка и прибыль инвестиционной компании Charles Schwab (SCHW: +5,2%) оказались немного лучше ожиданий, как и объем активов клиентов.



Vertex Pharmaceuticals (VRTX: -20,7%) остановила продажу препарата VX-814 в связи с выявленными опасными побочными эффектами.

Предварительная квартальная выручка Fastly (FSLY: -27,2%) оказалась хуже консенсуса, так как крупнейший клиент сервис TikTok не оправдал ожиданий по темпам роста аудитории.



Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику на достаточно спокойных торгах. Свежих драйверов движения новостной фон не несет. Основными темами для обсуждений остаются перспективы утверждения пакета фискальных стимулов и других точечных мер поддержки экономики, предвыборная гонка в США, а также ухудшение эпидемиологической ситуации во множестве стран.



Вчера Трамп и Байден провели встречи со своими избирателями. Трамп в очередной раз подвергся критике за непродуманную реакцию на эпидемию COVID-19. Байден по-прежнему обгоняет Трампа с перевесом в 11%. Действующий президент пытается завоевать поддержку электората за две недели до выборов, призывая законодателей рассмотреть более широкий пакет стимулов. При этом лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл отметил, что многие представители его партии из верхней палаты парламента выступают за принятие программы экономической поддержки в объеме лишь $500 млрд. В условиях отсутствия новых драйверов участники рынка будут ориентироваться на свежие данные по розничным продажам, а также на ожидания относительно планируемых релизов корпоративной отчетности.



Азиатские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно. Японский Nikkei потерял 0,41%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,94%, китайский CSI300 опустился на 0,15%. Европейские индексы перешли в боковик, а EuroStoxx 50 торгуется почти без изменений.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,72%. Фьючерс на нефть Brent опустился до $42,6. Золото колеблется у отметки $1910.



Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет консолидироваться в диапазоне 3450-3525 пунктов.



Сегодня будут опубликованы данные по объему розничных продаж за сентябрь. Ожидается ускорение темпов роста на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, до 0,7%. Данные по банковским транзакциям демонстрируют сильную динамику потребительских расходов в сентябре, в том числе благодаря уверенному повышению объемов продаж автомобилей. Считаем, что статистика способна приятно удивить инвесторов.



Сегодня будут опубликованы результаты депозитарного банка Bank of New York Mellon (BK). Прогноз предполагает снижение EPS на 12%, до $0,94. Считаем, что отчетность Bank of NY Mellon будет успешнее, чем у ряда других банков. Ожидается снижение чистых процентных доходов, но из-за меньшей зависимости от данного источника прибыль BK сильно не пострадает.

Выйдет квартальный отчет нефтесервисной компании Schlumberger (SLB). Рынок ожидает роста выручки SLB на 1%, до $5,4 млрд, при повышении скорректированной EPS в 2,5 раза, до $0,12. По нашему мнению, выручка компании может недотянуть до прогнозных значений ввиду минимальной за десятилетия буровой активности. Тем не менее мы не исключаем позитивных сюрпризов по прибыли и операционному денежному потоку.



Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 30 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.



Технически S&P500 способен возобновить восходящее движение. Как мы и предполагали, индекс широкого рынка накануне нашел поддержку вблизи ключевого уровня 3430, при этом два предыдущих ценовых разрыва (гэпа) полностью закрылись. Считаем, что в среднесрочной перспективе индекс S&P500 будет склонен к росту, пока область 3400-3430 выступает для него поддержкой.