«Фридом Финанс»:  Акции АЛРОСА демонстрируют благоприятную динамику

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня снизился до 2800 пунктов. Улучшение динамики американских фондовых бирж и цен на нефть отмеченное вчера вечером и сегодня утром пока не отыгрывается рынком.

На динамике котировок вновь отражается усиление неблагоприятных для спроса нерыночных факторов. В их числе информация об отсутствии прогресса в заключении торговой сделки между Британией и ЕС, что традиционно отыграются ростом опасений в отношении перспектив допуска европейских инвесторов на лондонские биржи после Brexit. Сказываются на динамике рынка опасения ослабления внешнего спроса в связи с введением вчера ЕС пакета санкций против ряда государственных служащих РФ. Наконец, опасения связаны и с активизацией нерыночного, по сути, цикла социально-экономических ограничений в Европе в рамках «коронакризиса».

Обострение политического конфликта ЕС и РФ, вероятно, привело к новому витку продаж в бумагах ПАО «Газпром», они подешевели утром на 1,5%.

Тем не менее, сравнительно благоприятную динамику демонстрируют акции АЛРОСА. Данные продаж компании за 9 месяцев с учетом ослабления курса рубля и отмеченного компанией улучшения, в последнее время, рыночной конъюнктуры, свидетельствуют о возможном пересмотре рынком с повышением прогнозов показателей выручки и чистой прибыли АЛРОСА в текущем году. Впрочем, компания ранее раскрывала месячные результаты продаж, поэтому краткосрочная реакция котировок её акций в ответ на отчет представляется потенциально сдержанной по характеру.

С учетом отмеченного в последние часы улучшения динамики показателей внешних факторов, влияющих на российский рынок акций, принимая во внимание отраженное в статистике российского долгового рынка усиление интереса инвесторов к вложениям в риск, в пятницу преобладают шансы повышения цен российских акций. Целевые диапазоны закрытия для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2790-2835 пунктов, 77,35-78,50 рублей и 90,80-91,80 рублей за доллар США и евро соответственно.