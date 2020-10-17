ИАЦ «Альпари»: Российский бюджет перестает быть сырьевым

Президент России Владимир Путин вчера подписал три закона о повышении налоговой нагрузки на бизнес. В 3,5 раза увеличивается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей удобрений и металлургов. Эта мера, по оценке Минфина, принесет в бюджет 56 млрд руб. в следующем году. Для нефтяных компаний меняется формула налога на добавленный доход, отменяются льготы по НДПИ и экспортной пошлине для сверхвязкой нефти, а также для нефти с истощенных месторождений (выработка ресурсов более 80%). Это, как считает кабмин, принесет 218 млрд руб. дополнительных денег в бюджет.

Для индивидуальных предпринимателей повышаются тарифы на 2022 и 2023 годы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС). На 2021 год Минфин закладывает увеличение сборов в федеральную казну на триллион рублей вместо 17,8 трлн руб. в этом году государство ждет 18,8 трлн руб. Из этой суммы лишь меньше трети -— 6 трлн руб. — обеспечит углеводородная рента, 70% доходов бюджета должен обеспечить несырьевой сектор экономики, для которого государство запланировало новые сборы на сумму 504 млрд руб.

Российский бюджет постепенно перестает быть сырьевым. Это важнейший фактор стабильности рубля. Цены на нефть вернулись на комфортный уровень. Однако объем выручки по-прежнему слабый из-за действия соглашения ОПЕК +. За третий квартал 2020 года экспорт нефти, газа и нефтепродуктов принес в Россию $28,6 млрд. За три месяца на экспорте нефти экономика заработала $15,3 млрд (-51% год к году), а на экспорте нефтепродуктов — $8,7 млрд (-45%). Сокращение доходов от нефти и газа Россия пытается заместить ростом экспорта золота, продукции сельского хозяйства и т.д.

Существует много разных мер по поддержке экономики, одна из них – снижение налогов. Повышать налоги в период рецессии, с нашей точки зрения, плохая идея. А налог на дивиденды, которые выплачиваются из чистой прибыли компаний, вообще стоит отменить.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»