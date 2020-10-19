ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро умеренно позитивные

Учитывая внешний фон, сегодня в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских бумагах. Это позволит индексу МосБиржи отыграть часть потерь прошлой недели и вернуться в диапазон 2800-2850 пунктов



Сегодня в начале торгов ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам, что позволит паре доллар/рубль удержать позиции в районе 78 рублей



На этой неделе ожидаем, что 10-летние ОФЗ продолжат торговаться в боковом диапазоне 5,95 – 6,15% годовых

Группа Аэрофлот (ДЕРЖАТЬ) в сентябре перевезла 3,4 млн пассажиров (-40% г/г) - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания практически восстановила внутренние перевозки по сравнению с прошлым годом, однако большинство международных направлений все еще закрыты. Входящая в группу а/к «Победа», показала рост по операционным показателям, но другие компании группы продолжают показывать значительное снижение показателя перевозки пассажиров. Мы полагаем, что полноценное восстановление международных авиаперевозок произойдет не раньше конца весны.

АЛРОСА (ПОКУПАТЬ) увеличила добычу на 62% в третьем квартале, продажи выросли в 8 раз - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты компании нейтральные. Рост добычи при совпавшими с ожиданиями продажами говорит об увеличении запасов, что при текущих сохраняющихся низких ценах на алмазную продукцию добавит негатива финансовым показателям. В тоже время мы рассчитываем на сезонное увеличение спроса на алмазную продукцию и продолжение постепенного восстановления продаж, несмотря на возросшие риски второй волны пандемии коронавируса в мире. Ведущие страны-потребители – Китай и США, в предыдущем квартале показали неплохую динамику. Долгосрочно, ограниченные возможности наращивать предложение должны оказать поддержку ценам.