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«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 19 октября в коридоре 1120-1145 пунктов

В пятницу, 16 октября, основные западные индексы завершили день ростом. Российские индексы закрылись разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,63%. Долларовый индекс РТС, на фоне укрепления рубля к доллару, напротив, вырос на 0,05%. Среди лидеров роста – «ПИК» (+2,52%) и X5 (+2,16%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 0,39%.

Утром понедельника большинство рынков стран АТР росло на 0,7-1,3%. Исключением был индекс Shanghai Composite, который снижался на 0,5%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 485 п., на 0,65% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост в Азии задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2770-2830 пунктов, по индексу РТС — 1120-1145 пунктов.

В то же время рубль в пятницу, хоть и умеренно, но укрепился. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 77,9375 руб. (-13,75 коп.). Европейская валюта снизилась до 91,2300 руб. (-19,5 коп.). Утром понедельника нефть торговалась чуть выше уровней закрытия пятницы. Это задает умеренно-позитивный внешний фон перед открытием торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 77,2-78,7 руб., для европейской валюты — 90,3-92,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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