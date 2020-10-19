Комментарии

ПСБ: На этой неделе ожидаем, что 10-летние ОФЗ останутся в боковом диапазоне 5,95 – 6,15% годовых.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик:

По итогам прошлой недели доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,04% годовых (+7 б.п. за неделю и -1 б.п. в пятницу). Снижение цен рублевых облигаций проходило на фоне ослабления склонности к риску на глобальных рынках в связи с приростом числа инфицированных Covid-19. Помимо рисков замедления деловой активности давление на рынок оказывает большой объем размещения нового госдолга. Минфин РФ за первые две недели октября продал ОФЗ на 718 млрд руб.

ЦБР за неделю до заседания по ставке 23 октября воздержался от сигналов по ДКП. Это, на наш взгляд, подтверждает корректность консенсус прогноза рынка по сохранению ставки неизменной до заседания в декабре. Неизменность ставки будут способствовать стабилизации доходности ОФЗ вблизи текущих уровней.

Учитывая исчерпание потенциала снижения ключевой ставки, корпоративные заемщики продолжают активно выходить на рынок первичных размещений облигаций. Росморпорт в пятницу собрал книгу заявок на 5-летние бонды с амортизаций по ставке купона 5,9% годовых, что мы считаем справедливым уровнем. Объем размещения бессрочных облигаций РЖД был увеличен с 25 до 80 млрд руб. Плавающая ставка купона с премией к ОФЗ в размере 165 б.п. выглядит интересно для институциональных инвесторов.

На текущей неделе планирую сбор заявок на новые бонды Санкт-Петербург, Софтлайн, ЭР-Телеком. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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