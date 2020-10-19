ПСБ: На открытии индекс МосБиржи вернется в диапазон 2800-2850 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов, способных оказать существенное влияние на настроения на мировых рынках.



Так, в последнее время инвесторы обратили внимание на ухудшение ситуации с коронавирусом в мире и риски, которые несет вторая волна для мировой экономики. В рамках предстоящей недели эта тема может продолжить оказывать давление на широкий спектр активов. Инвесторы будут следить за восстановлением карантинных ограничений и ростом вероятности «локдаунов», что будет способствовать снижению спроса на рисковые активы.



Вторым фактором выступает ситуация вокруг принятия нового пакета помощи американской экономике. Стороны высказывают готовность продолжать переговоры и искать компромисс, что поддерживает спрос на рынках. Однако в последнее время участники переговоров начали выражать скепсис относительно возможности принятия нового плана помощи до выборов в США. В случае отсутствия на предстоящей неделе существенного прогресса в переговорах, рисковые активы могут оказаться под давлением.



Из макроэкономической статистики, которая привлечет внимание инвесторов, в рамках предстоящей недели можно выделить данные по рынку жилья в США. Плюс к этому в пятницу будет опубликована предварительная статистика по индексам деловой активности в производстве и сфере услуг европейских стран и США за октябрь, что может существенно повлиять на рыночные настроения. Инвесторы будут оценивать динамику данного показателя с точки зрения уровня влияния второй волны коронавируса. Также игроки продолжат внимательно следить за набирающим обороты сезоном отчетностей в США. Данные от компаний могут оказывать влияние как на отдельные сектора, так и рынки в целом.



Что же касается настроений, царящих на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. Поддержку рынкам оказывают новости по вакцине и ожидание подвижек в принятии нового пакета помощи американской экономике. Так, в Азии ведущие площадки демонстрируют рост в пределах 1%. Исключение составляет китайский рынок, снижающийся на 0,3% на фоне слабых данных по ВВП страны за третий квартал (4,9% г/г при ожиданиях роста на 5,2% г/г) и неплохой статистики по промпроизводству за сентябрь (+6,9% г/г, ожидалось +5,8% г/г). Фьючеры на основные американские индексы подтягиваются в пределах 0,7%. На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,1%, торгуясь в районе 42,9 доллара за баррель. Из важных событий в ходе предстоящего дня выделим выступления главы ФРС Пауэлла и главы ЕЦБ Лагард.



На таком фоне в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских бумагах. Это позволит индексу МосБиржи отыграть часть потерь прошлой недели и вернуться в диапазон 2800-2850 пунктов. В дальнейшем в случае улучшения мировой конъюнктуры и попыток ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выйти вверх из диапазона 41-43 доллара за баррель, российский рынок может продолжить коррекционное восстановление. При этом в рамках недели ожидаем попыток индекса МосБиржи закрепиться в диапазоне 2750-2800 пунктов. Отметим, что акции Полюса и Транснефти сегодня откроются с дивидендным гэпом вниз.



На валютной секции Московской биржи сегодня в начале торгов ожидаем умеренного снижения рубля по отношению к основным мировым валютам. Преобладание продаж на рынке энергоносителей и консолидация валют развивающихся стран поспособствуют небольшому ослаблению рубля в начале дня, что выведет пару доллар/рубль в район 78 рублей. При этом в ходе сессии рубль может предпринять попытку отыгрыша утренних потерь на улучшении ситуации в ценах на нефть. Отметим, что в рамках текущей недели ожидаем сохранение долларом позиций в диапазоне 77,5-80 рублей.