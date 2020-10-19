«Фридом Финанс»: В фокусе операционные результаты ГМК

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



Торговая динамика была разнонаправленной. Индекс Московской биржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с 20 июля. Лидерами роста стали бумаги RusAgro (+2,27%). Лидерами падения стали акции TCS (-3,37%) на новости о срыве переговоров с Yandex (-2,61%), бумаги которой тоже оказались среди аутсайдеров. Пара USD/RUB без значимых новостей откатилась ниже отметки 78.



Алроса (-0,38%) раскрыла операционные результаты за 3 квартал. Производство выросло на 62% по сравнению со 2 кварталом и составило 9,2 млн карат. Мы ожидаем, что ранее обнародованный производственный план на год снижен до 28-31 млн карат будет выдержан. Однако Алроса консервативно оценивает тенденции на рынке из-за влияния COVID-19. В Индии снизились запасы огранщиков, но не прекращается пандемия, из-за этого спрос пока не может восстановиться полностью.



ГМК Норникель (GMKN 19664, -0,08%) опубликует операционные результаты за 3 квартал. Цена на палладий в 3 кв. были ниже, чем во 2 кв., но наблюдается их восстановление. Выше $900 за унцию подскакивали средние цены на платину, а цена на никель и вовсе на максимуме более чем за год. Объем производства никеля мог превысить 50 тыс. тонн, палладия – 650 тыс. унций, платины – 170 тыс. унций. Конъюнктура рынка благоприятна для компании. Негативные драйверы – рост НДПИ ( по нашему мнению, эффект менее 5% от EBITDA и может быть компенсирован за счет роста цен) и урегулирование последствий аварии (уже заложено в котировки).



Ожидаем умеренную коррекцию. Индекс Мосбиржи, на наш взгляд, продолжит путь к отметке 2700 п. на предстоящей недели. Ожидания в паре USD/RUB: 77,5-78,50 п.

