«Фридом Финанс»: Акции ВСМПО Ависма – в лидерах роста

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,2% при поддержке цен на нефть и фьючерсов на американские фондовые индексы. Текущий сезон отчетности в США не разочаровывает инвесторов. Из 47 компаний, входящих в индекс S&P500, которые уже представили финансовые результаты за третий квартал, 38 превзошли консенсус-прогноз по объему продаж.



Акции Транснефти и Полюса утром подешевели на 8% и 0,6%, поскольку они торгуются без дивидендов после отсечки. Сегодня совет директоров Транснефти изберет председателя, обсудит свой состав и состав комитетов при совете директоров, а также рассмотрит вопросы технического задания для оценки реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности бизнеса за 2020 год. Кроме того, планируется скорректировать плановые значения ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности в текущем году. Связанная с этими событиями неопределенность оказывает давление на котировки Транснефти. Однако с учетом сохранения позитивной тенденции в ценах на нефть и зависимости от них финансовых показателей Транснефти мы не считаем снижение акций компании фундаментально обоснованным.



Акции ВСМПО Ависма сегодня в лидерах роста. В прошлую пятницу, 16 октября, представители Boeing и Airbus, выступая на конференции Международной титановой ассоциации (ITA), выразили опасения по поводу возможного резкого роста дефицита титана в ближайшие годы. Консенсус закладывает полное восстановление аэрокосмической отрасли на 2023-2025 годы, а спрос на сырье в отрасли достигнет докризисных значений на 12-18 месяцев раньше, поэтому спрос на титановую продукцию, по оценке Airbus, должен нормализоваться в 2021-2024 годах.



Улучшение внешнего фона и отраженное в статистике российского долгового рынка усиление интереса инвесторов к вложениям в риск свидетельствует о высокой вероятности разворота отечественного фондового рынка вверх в течение этой недели. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: диапазон 2790-2835 пунктов, прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB: 77,45-78,65 и 91,00- 92,10 соответственно.