ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю, сделка года отменяется

Рынок акций за неделю: сделка года отменяется

На прошедшей неделе, с 12 по 16 октября, главным событием (и, возможно, одним из главных корпоративных событий года) стала новость об отмене сделки «Яндекса» по покупке банка «Тинькофф» из-за того, что владелец банка Олег Тиньков отказался его продавать, предпочтя и в будущем развивать бизнес самостоятельно. На эту новость «медведи» российского фондового рынка активно отреагировали, при этом дополнительным негативом стало быстрое развитие второй волны пандемии Covid-19 как в Европе, так и в России, и введение новых санкций Евросоюза против шести российских госчиновников и одного НИИ в связи с недоказанным покушением на критика власти Алексея Навального.

Индекс МосБиржи за неделю упал на 1,2%, до 2799,54 пункта, а индекс РТС упал ещё сильнее, на 2,7%, до 1132,8 пункта. На прошлой неделе упало большинство «голубых фишках», за исключением акций некоторых предприятий розничной торговли, металлургии и горнодобычи.

Лидером роста на падающем рынке прошлой недели стали бумаги холдинга X5 Retail Group, подорожавшие на 8,6%, до 3069,5 руб. за акцию. Причиной роста, по всей видимости, стала публикация на прошлой неделе сильных операционных результатов группы компаний за третий квартал 2020 года. Так, выручка группы в третьем квартале выросла на 15,4% в годовом выражении, а выручка без учёта вновь открытых магазинов выросла на 7%, так что пандемия коронавируса и экономический кризис почти не повлияли на бизнес X5 Retail Group. Наша целевая цена для депозитарной расписки холдинга составляет 3100 руб., рекомендуем «держать» бумаги.

Аутсайдером рынка на прошлой неделе стали бумаги банка «Тинькофф» (TCS Group), которые за неделю упали в цене на 8,4%, до 1825 руб. за акцию. Рынок был разочарован отменой сделки с «Яндексом». В свою очередь, бумаги «Яндекса» на прошлой неделе тоже подешевели, но только на 2%, до 4630,4 руб. Наша целевая цена по бумагам «Яндекса» составляет 5000 руб. за бумагу, рекомендуем их «держать». По бумагам TCS Group у нас пока нет целевой цены и рекомендации.

По нашему прогнозу, на этой неделе индекс РТС проведёт торги в коридоре 1120-1170 пунктов, а индекс МосБиржи — в диапазоне 2790-2840 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»