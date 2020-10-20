«Фридом Финанс»: Власти переключили торги в режим ожидания

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 16 октября американские индексы завершили без единой динамики. Индекс S&P 500 поднялся лишь на 1 пункт, до 3484 пунктов. Dow Jones прибавил 0,39%, а NASDAQ снизился на 0,36%. Лидерами роста стали сектора здравоохранения и коммунальных услуг, повысившиеся на 1%. В аутсайдерах остался энергетический сектор, потерявший 2,3%. Данные по розничным продажам немного подбодрили участников торгов, но аппетит к риску все же остался слабым из-за ухудшающейся статистики по заболеваемости коронавирусом в США.

Гендиректор Pfizer (PFE: +3,8%) анонсировал результаты исследования эффективности вакцины от коронавируса к концу октября.

Результаты компании Ally Financial (ALLY: +2,7%) оказались гораздо лучше консенсуса по EPS в связи с более высокой чистой процентной маржей.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В фокусе внимания остаются перспективы утверждения пакета фискальных стимулов. Нэнси Пелоси после разговора со Стивеном Мнучином, состоявшегося в эти выходные, установила для Белого дома срок 48 часов для согласования спорных аспектов законопроекта, то есть до сегодняшнего вечера. Тем не менее мы не ждем значительных позитивных новостей, так как между разногласия между конгрессменами сохраняются. Трамп заявлял, что готов поддержать программу объемом около $2 трлн, но некоторые законодатели республиканцы полагают, что она не должна превышать $500 млрд. Впрочем, Пелоси не уточнила, что будет, если по истечение установленного ею срока пакет стимулов согласован не будет.

Эпидемиологическая ситуация в Европе продолжает стремительно ухудшаться, особенно в Великобритании. Здесь один советников правительства выступает за введение трехнедельного карантина. В Штатах количество госпитализированных достигло максимума с августа. Вероятность полного локдауна остается крайне низкой, но ужесточение ограничений неизбежно, что снижает аппетит инвесторов к риску.

Азиатские фондовые индексы закрылись в преимущественно в зеленой зоне. Японский Nikkei вырос на 1,11%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,64%, хотя китайский CSI300 опустился на 0,76%. Европейские индексы растут. EuroStoxx 50 прибавляет 0,65%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис поднялась до 0,78%. Фьючерс на нефть Brent снижается до $42,6. Золото дорожает до $1910.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет консолидироваться в диапазоне 3450-3530 пунктов.

Значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Сегодня отчет за третий квартал опубликует International Business Machines Corporation (IBM). Ожидается снижение выручки корпорации на 3% г/г, до $17,54 млрд. Недавно компания объявила о выделении в отдельную компанию подразделения по оказанию инфраструктурных услуг, а также представила предварительные квартальные результаты. Из этого релиза следовало, что EPS опустилась с прошлогодних $2,68 до $2,58. В связи с этим на приятные сюрпризы от сегодняшней публикации рассчитывать не приходится.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 26 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 демонстрирует склонность к краткосрочной консолидации. Индикаторы указывают на временное ослабление силы покупателей, но все еще располагают к продолжению восходящего движения. Считаем, что в среднесрочной перспективе индекс S&P500 будет склонен к росту, пока область 3400-3430 выступает поддержкой.

20 октября объявит результаты за третий квартал выпустит Netflix (NFLX). Прогнозируется повышение выручки на 22%, до $6,39 млрд, при росте EPS с прошлогодних $1,47 до $2,13. Общерыночный консенсус предполагает расширение абонентской базы на 3,7 млн подписчиков, а мы ждем, что она увеличится на 6,3 млн. Это будет немного меньше прошлогоднего значения, когда подписчиками Netflix стали 6,8 млн человек. Другим важным аспектом отчета станут комментарии менеджмента о перспективах повышения стоимости подписки в США и других странах. Намек на повышение стоимости рынок воспримет позитивно. При отсутствии такой информации реакция на релиз будет смешанной. Ждем, что менеджмент вновь сделает пессимистичный прогноз на следующий квартал.

В среду выйдут квартальные результаты Tesla (TSLA). Ожидается рост выручки на 31%, до $8,24 млрд, при повышении чистой прибыли до $569 млн и EPS на уровне $0,53. Прогнозируем, что финансовые показатели окажутся сильными. При этом акции компании, уже превысившие фундаментально обоснованные уровни более чем на 30%, ростом на публикацию не отреагируют. За последнее время Tesla снизила отпускные цены на Model S по всему миру, что позитивно скажется на прогнозах продаж за четвертый квартал. Компания может заявить о выделении бизнеса по производству батарей в отдельное подразделение ввиду его глобальной экспансии, что в будущем может привлечь новых клиентов от других автоконцернов. Это положительно скажется на прогнозах будущих финансовых показателей. При этом не стоит забывать, что конкуренты Tesla также наращивают производственные мощности и сети продаж в Китае, Европе и Северной Америке.

22 октября квартальную отчетность представит крупнейший производителей ЦП в мире Intel (INTC). Консенсус закладывает снижение выручки Intel на 5% г/г, до $18,24 млрд, что соответствует первоначальным оценкам менеджмента. Такая динамика объясняется эффектом высокой базы прошлого года, когда на третий квартал пришелся пиковый объем поставок. Кроме того, давление на результат окажет слабость подсегмента ЦП для ПК, уступившего аналогу от AMD. Положительные результаты ожидаются в сегменте карт памяти (+15,4%). Скорректированная EPS, по прогнозу, упадет на 21,8%, до $1,11, на фоне сокращения операционной прибыли. Мы не ожидаем сюрпризов от Intel. Полагаем, что в центре внимания будут прогнозы менеджмента на следующий год, комментарии относительно сроков запуска производства чипов на базе 7нм и выхода новых ЦП в сегменте ПК.