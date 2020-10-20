ИАЦ «Альпари»: Рынок накрывает осенняя хандра

В понедельник на российском фондовом рынке хандра и уныние. Индекс МосБиржи снизился к 2789 пункту и может консолидироваться в пределах 2775-2825 пунктов. Индекс РТС чуть отступил к 1133 пункту и способен торговаться в ближайшее время в рамках 1120-1140 пунктов. У рынка явно нет понимания, что ждет глобальные экономики в перспективе ближайших недель, а при таких вводных легкие продажи обычное дело.

В хорошем плюсе сегодня акции «Магнита», которые восстанавливаются в цене второй день и уже вернулись к 4920 руб. Теперь нужно закрепиться выше сопротивления 4950 руб., и цель атаки на 5000 руб. перестанет казаться слишком амбициозной. Осенний пик стоимости располагается на уровне 5138,50 руб., пройти к нему быстро пока не представляется возможным, но и нереальной эта цель тоже не выглядит.

Под давлением торгуются бумаги «РусГидро», которые легли в русло нисходящего тренда после дивидендной отсечки и пока не могут оттуда выбраться. «Медведи» тут работают энергично, сегодня бумага обновила локальный минимум на уровне 0,6941 руб. — это недалеко от июньского «дна» — и может сползать ниже. В зоне интереса продавцов фигурируют и акции «М.Видео.

Цены на нефть балансируют в невесомости, баррель Brent как будто завис в пределах $42-43 и пока не дает ни единого сигнала к тому, куда двинется дальше. Драгметаллы локально оживают: золото чуть подрастает и торгуется по $1911 за тройскую унцию, зато в серебре есть интерес, который толкает металл на $24,78. Это следствие ухудшения позиций доллара США, но хотя бы так.

«Американец», в свою очередь, слегка снижается в паре с рублем и торгуется по 77,58 руб. Краткосрочная перспектива движения здесь — 77,45-78,25 руб. за доллар США. На этой неделе рубль может ощущать поддержку со стороны очередного налогового периода, но без дополнительных точек опоры заметно это не будет. Евро стоит 91,38 руб. и сохраняет широкие рамки движения без изменений в пределах 91-93 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»