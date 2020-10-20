ВТБ Капитал вошёл в топ-3 инвестиционных банков – организаторов размещений облигаций Global Capital Bond Awards 2020

Global Capital объявил победителей ежегодной премии Bond Awards 2020. По итогам голосования ВТБ Капитал вошёл в топ-3 инвестиционных банков на развивающихся рынках в категории «Лучший банк для российских облигаций и облигаций стран СНГ».

Победителей премии Bond Awards 2020 выбирают игроки рынка посредством голосования в каждой номинации. Среди номинантов в категории «Лучший банк для российских облигаций и облигаций стран СНГ» кроме ВТБ Капитал были представлены JP Morgan, Citi, Societe Generale и другие. Однако ВТБ Капитал оказался единственным российским инвестбанком, вошедшим в финальную тройку лучших. Голосование длилось несколько месяцев.

«Этот год стал для рынка уникальным: новые вызовы, связанные с пандемией коронавируса, отразились и на эмитентах, и на организаторах. В этих непростых условиях наша команда смогла организовать несколько крупных размещений для таких компаний как РЖД, Норникель, Сибур, Газпром, Алроса. Мы продемонстрировали профессионализм и видим, что клиенты и другие игроки на рынке по достоинству оценили решения, которые мы выработали в первой половине 2020 года. Мы благодарны тем, кто голосовал за нас, и продолжим использовать нашу международную инфраструктуру, чтобы предоставлять клиентам возможность успешно размещать долговые инструменты на глобальных рынках», — сказал Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал.

В связи с коронавирусом организаторы премии решили продлить период голосования и впервые провести церемонию в формате онлайн. В голосовании за номинантов традиционно приняли участие инвестиционные банки, эмитенты, инвесторы, рейтинговые агентства, юридические фирмы.