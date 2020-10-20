«Фридом Финанс»: В лидерах роста – акции ММК

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня снижается на фоне ослабления спроса на американских площадках и небольшого снижения цен на нефть. При этом котировки большинства ликвидных контрактов на цветные металлы, а также натуральный газ сегодня вновь растут. Вероятно, динамика спроса в РФ остается ограниченной как опасениями внешних санкций, так и внутренними рисками, обусловленными влиянием принятых недавно налоговых новаций и планами ЦБ и правительства по увеличению валютных интервенций, реализация которых традиционно транслируется в фактическое изъятие с рынка свободной денежной ликвидности.

При этом итоги предстоящих выборов в США носят, как представляется, стратегический характер для формирования вектора развития мировой экономики, усиления инвестиций или их искусственного подавления. Это обстоятельство также может быть для рынка фактором снижающим активность инвесторов.

Вчерашняя информация из США вновь не подтвердила прогнозы достижения американскими законодателями и администрацией соглашения по одобрению второго пакета мер стимулирования или, хотя бы отдельных, отраслевых программ поддержки. На этом фоне котировки бумаг американских авиакомпаний, вновь, как и в ходе большинства торгов последних дней выглядели относительно слабо, что, возможно, в итоге, снизило спрос и на акции Аэрофлота.

В лидерах повышения сегодня акции ММК. Совет директоров ММК 21 октября рассмотрит рекомендации по дивидендам за 3 квартал. Чистая прибыль компании по итогам первого полугодия снизилась на 51%. Однако, даже подобная слабая статистика сохраняет для компании как существенный оценочный потенциал роста до конца года. С учетом низкой базы расчетов 2019 года, текущего восстановления цен на сталь и исторически подтвержденной способности ММК быстро восстанавливать производство и выручку в периоды восстановления широкой экономики, мы лишь незначительно, до 4,7 руб, на акцию снизили оценочные уровни дивидендных выплат компании по итогам 2020 года.

Несмотря на неоднородный характер спроса на зарубежных площадках, с учетом динамики сырьевых рынков, учитывая также позитивную – по крайней мере, на данный момент – динамику статистики свободной рыночной ликвидности в РФ, сегодня преобладают шансы повышения цен российских акций. Целевые диапазоны закрытия вторника для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2760-2830 пунктов, 77,00-77,90 рублей и 90,75-91,75 рублей за доллар США и евро соответственно.