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ПСБ: Нефть останется под давлением

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:

Котировки нефти марки Brent в понедельник незначительно снизились, и сегодня утром торгуются чуть выше отметки 42 долл./барр. на фоне царящей на мировых рынках безыдейности в условиях ухудшения ситуации с пандемией коронавируса и опасений относительно негативного влияния частичного восстановления карантинных ограничения в разных странах на экономическую активность. Вчерашнее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ не преподнесло сюрпризов, также не оказав существенного влияния на настроения на рынке нефти: СМИ сообщили со ссылкой на источники, что в настоящее время комитет не готов рекомендовать вносить изменения в планы по ослаблению ограничений на добычу с 2021 г., однако представители ОПЕК высказали свою озабоченность торможением восстановления спроса и заявили о готовности действовать проактивно для сохранения стабильности на рынке нефти.

Сегодня мы ждем, что нефть Brent останется под давлением невнятной общерыночной конъюнктуры и постарается удержаться в верхней части нашего текущего ценового диапазона 40-43 долл./барр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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