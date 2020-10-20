«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 20 октября в коридоре 1125-1145 пунктов

В понедельник, 19 октября, основные западные фондовые индексы снизились. На общем негативном фоне российские индексы закрылись разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,19%. Долларовый индекс РТС, на фоне укрепления рубля к доллару, напротив, вырос на 0,20%. Среди лидеров роста – «Русал» (+2,86%) и «Магнит» (+2,77%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 1,44%.

Утром вторника большинство фондовых площадок стран АТР снижалось на 0,2-0,6%. Исключением был индекс Shanghai Composite, который прибавлял 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 435 п., на 0,35% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее снижение азиатских площадок задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2765-2820 пунктов, по индексу РТС — 1125-1145 пунктов.

Рубль в понедельник изменился к основным валютам тоже неоднозначно. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 77,6650 руб. (-27,25 коп.). Европейская валюта, напротив, выросла до 91,3950 руб. (+16,5 коп.). Разнонаправленная динамика двух валют связана с ростом валютной пары EURUSD на мировом рынке с 1,1720 до 1,1770. Утром вторника нефть торговалась чуть выше вчерашних уровней закрытия. Это окажет поддержку рублю в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 76,9-78,4 руб., для европейской валюты — 90,5-92,3 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»