Дмитрий Монастыршин, главный аналитик:

В понедельник доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 5,99% годовых (-4 б.п.). Умеренный рост цен рублевых облигаций происходил вместе с большинством локальных гособлигаций развивающихся стран. Этому способствовали ожиданиях возможного скорого соглашения по новому пакету бюджетных стимулов в США.

В ближайшие дни ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,95 – 6,15% годовых. Большой объем размещения нового госдолга в среду может сдвинуть доходность 10-летнего бенчмарка выше 6% годовых.

Сегодня сбор заявок на новые выпуски облигаций проведут Альфа-Банк (YTM 5,94-6,19% на 3 года), ЭР-Телеком (YTM 8,14 – 8,40% на 2 года), Софтлайн (YTM 9,30 - 9,83% на 3,2 года). Из новых выпусков считаем интересным предложение Софтлайн с премией около 100 б.п. к собственной кривой.