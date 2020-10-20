ПСБ: Рубль в начале дня может удержать позиции по отношению к доллару

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Давление на национальную валюту может оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет 0,4%, торгуясь в районе 42,5 доллара за баррель. Также продажам в рубле может поспособствовать умеренное ослабление валют развивающихся стран. Из внутренних факторов выделим старт подготовки экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на следующий понедельник, что будет способствовать спросу на рублевую ликвидность и может поддержать национальную валюту. Несмотря на внешний негатив в начале дня рубль может перейти в консолидацию к основным мировым валютам, что приведет к стабилизации пары доллар/рубль чуть выше 77,5 рубля. При этом в дальнейшем, в случае продолжения снижения цен на нефть и попыток доллара отыграть часть вчерашних потерь, понесенных на международном валютном рынке, рубль может начать терять позиции. Это позволит американской валюте выйти в район 78 рублей. Отметим, что в ближайшие сессии ожидаем сохранения долларом позиций в диапазоне 77,5-80 рублей, не видя поводов для выхода за его границы.



Напомним, что по итогам понедельника основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию дня доллар снизился на 0,4%, отступив чуть ниже 77,7 рубля, евро подтянулся на 0,2%, закончив день в районе 91,4 рубля.