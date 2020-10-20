«Фридом Финанс»: В фокусе операционные результаты ЛСР

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась с коррекции. Преобладала умеренно негативная динамика. Лидерами роста стали бумаги RusAl (+4,00%). В число аутсайдеров попали префы Транснефти (-6,05%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 77-78.

Группа ЛСР (-0,18%) представит операционные результаты за третий квартал. По итогам первого полугодия компания увеличила продажи на 3% на фоне роста цен на 5%. Мы полагаем, что компания могла реализовать порядка 180 тыс. кв. м недвижимости. В продаже группы 450 тыс. кв.м. Рынок жилой недвижимости способен вырасти в пределах 15% в год благодаря доступности ипотеки. Котировки ЛСР почти полностью восстановились после весеннего шока, но потенциал роста пока не отыгран. Цель — 1009 руб. на горизонте 12 месяцев.

Норникель (+1,12%) представил операционные результаты за третий квартал. По итогам девяти месяцев производство никеля оказалось близко к уровню аналогичного периода прошлого года (168 тыс. тонн). Производство меди сократилось на 4%, до 359 тыс. тонн, на фоне изменений в производственном процессе. Выпуск металлов платиновой группы сократился на 7-9%, что обусловлено высокой базой прошлого года. Цена на никель на максимуме за год. Финансовые прогнозы делать рано, так как компания не публикует квартальную отчетность.

Мониторинговый комитет ОПЕК подтвердил выполнение соглашения. В отчете за октябрь были несколько сокращены прогнозы дефицита нефти в четвертом квартале, хотя средне- и долгосрочно он остается в пределах 6 млн баррелей в день. Это поддержит нефтяные котировки в диапазоне $40-45.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2750-2800 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 77,50-78,00 пункта.