«Фридом Финанс»: Инвесторы закрывают позиции перед разгаром сезона отчетов

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:



Торги 19 октября на американских фондовых площадках завершились самым заметным снижением в текущем месяце. Индекс S&P 500 упал на 1,63%, до 3427 пунктов. Dow Jones потерял 1,44%, NASDAQ – 1,65%. Инвесторы предпочитали закрывать позиции в связи с сохраняющейся неопределенностью относительно принятия программы фискальных стимулов, а также из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Разброс в результатах по секторам оказался небольшим, что указывает на масштаб бегства от риска. Защитный сектор коммунальных услуг выглядел лучше рынка, потеряв лишь 0,86%.

Нефтегазовая компания ConocoPhillips (COP: -3,2%) объявила о покупке Concho Resources (CXO: -2,8%) за $9,7 млрд посредством обмена акциями. Сеть кинотеатров AMC Entertainment (AMC: +16,5%) 23 октября откроет залы в штате Нью-Йорк и продолжит работать в 44 из 45 штатов присутствия. Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В фокусе внимания остаются перспективы утверждения пакета фискальных стимулов, а также рост заболеваемости COVID-19 в США и Европе. По словам Нэнси Пелоси, к сегодняшнему вечеру станет ясно, удастся ли законодателям прийти к компромиссу по этому вопросу до выборов или обсуждение новой программы продолжится в ноябре. Участники рынка все еще весьма скептично настроены в отношении принятия этого законопроекта.



Свежим драйвером для рынка могут стать корпоративные отчеты, публикация которых набирает обороты на этой неделе. По данным FactSet, рентабельность компаний по чистой прибыли растет впервые с начала кризиса, а их EPS в среднем превышает прогнозы на 23%. Тем не менее даже на позитивные отчеты инвестсообщество реагирует без особого энтузиазма, игроки фиксируют позиции, что указывает на перекупленность рынка и сохранение факторов неопределенности, ограничивающих аппетит к риску.

Азиатские фондовые индексы закрылись без единой динамики. Японский Nikkei снизился на 0,44%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,11%, китайский CSI300 вырос на 0,80%. Европейские индексы торгуются в узких диапазонах. EuroStoxx 50 остается у нулевой отметки. Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис растет до 0,78%. Фьючерс на нефть Brent колеблется у $42,5. Золото держится выше $1900. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет консолидироваться в диапазоне 3400-3480 пунктов.



Сегодня стоит обратить внимание на число выданных разрешений на строительство в США за сентябрь. Ожидается, что показатель повысится с августовских 1,476 млн до 1,520 млн. Этот индикатор является ключевым на рынке недвижимости. Напомним, что строительство переживает бум из-за низких процентных ставок.



Сегодня отчет за третий квартал опубликует Netlfix (NFLX). Прогноз предполагает повышение выручки на 22%, до $6,39 млрд, при росте EPS с прошлогодних $1,47 до $2,13. Согласно консенсусу, число подписчиков увеличилось на 3,7 млн. Мы ожидаем расширения абонентской базы сервиса на 6,3 млн. Нас будут интересовать комментарии менеджмента о перспективах повышения стоимости подписки в США и других странах. Согласно опционному рынку, волатильность акций может составить 10% в рамках реакции на отчет.



Квартальные результаты представит и Procter & Gamble (PG) — гигант FMCG-рынка. Ожидается, что выручка покажет рост на 3%, до $18,38 млрд, а EPS увеличится с $1,37 до $1,42. Доходы компании продолжают получать поддержку за счет тренда на домашнее потребление. Отчет позволит сделать первичные выводы о потребительских расходах в третьем квартале и задаст тон торгам в секторе нециклических потребительских товаров. Акции Procter & Gamble уже достаточно сильно выросли, поэтому после публикации отчета в них не исключена коррекция.



Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 27 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.



Технически S&P500 демонстрирует признаки ослабления активности покупателей. Индикатор RSI вошел в нейтральную зону около 50. Сильным уровнем поддержки является 50-дневная скользящая средняя на отметке 3400 пунктов, поэтому мы не исключаем отскок вверх от этого уровня. Индикатор MACD пока остается на положительной территории, поэтому сохраняется повышенная вероятность возобновления восходящего движения. Считаем, что в среднесрочной перспективе индекс S&P500 склонен к росту.





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С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

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