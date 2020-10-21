ИАЦ «Альпари»: Рынок не падает, но и не растет

Российский рынок акций во вторник проторговался неплохо. По крайней мере продажи ушли, уступив место консолидации и наблюдению за развитием ситуации. Индекс МосБиржи восстановился к 2806 пунктам и может закрепиться в диапазоне 2790-2825 пунктов. Индекс РТС стабилизировался возле 1141 пунктов.

Бумаги «ВТБ» сегодня в авангарде спроса, да и в целом банковский сектор выглядит отлично. В акциях банка идет коррекция к волне предыдущего снижения, что было вполне ожидаемо, и даже новости о сокращении «ВТБ» ожиданий по чистой прибыли в 2020 году почти в три раза никого не смутили. Бумаги могут восстановиться к 0,0345 руб., но на текущий момент явного потенциала к дальнейшему подъему котировок нет.

Цены на драгметаллы устремились вниз и тянут за собой котировки «Полюс Золота» и «Полиметалла». Пожалуй, без резкого ослабления позиций доллара, при которых стоимость золота могла бы вырваться вверх за пределы $1880-1915, у драгметалла нет пока никаких ярких перспектив. Значит, и в акциях золотопромышленников потенциал весьма ограничен.

Акциям «Аэрофлота» так и не удается прервать серию снижений — бумага все прочнее закрепляется в мрачном «боковике» 57,12-61,37 руб. и сохраняет за собой возможность сползания вниз, к 55 руб. Это случится, если коронавирусный новостей поток будет столь же невеселым — для перевозчика хуже некуда.

Минфин завтра, как обычно по средам, продолжит работу по привлечению средств в казну, предложив инвесторам три выпуска ОФЗ. Если звезды встанут как надо, а внешний фон не преподнесет неприятных сюрпризов, ведомство поставит еще одну галочку напротив запланированного объема средств, а рубль получит поддержку за счет внутренних движений.

Доллар США к вечеру слегка сдает позиции и торгуется по 77,43 руб., но, в общем и целом, остается в рамках 76,50-79,00 руб.. Евро выглядит сильнее — 91,56 руб., растет и может укрепляться вплоть до 92,45 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»