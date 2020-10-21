«Фридом Финанс»: В ближайшие дни индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне 2820-2850 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые площадки по всему миру сегодня демонстрируют сдержанный оптимизм на фоне сигналов из Сената США по поводу возможного согласования части стимулов для поддержки экономики. Американские индексы в плюсе в пределах 1%. Европа торгуется разнонаправленно от -0,5% до +0,5%. Азия этим утром закрылась при схожей динамике, тем не менее дав толчок фондам развивающихся стран, которые сегодня в плюсе на 1%.

Нефть движется против рынка акций, демонстрируя просадку в пределах 1%. Торги идут вблизи средних уровней последних недель – $42,5, что не представляет существенной угрозы для российских индикаторов. Внимание игроков приковано к заявлениям Дональда Трампа, который настойчиво призвал ОПЕК+ снижать цены на топливо. Позиция картеля по квотам на период после 1 января 2021 года остается несформированной. Пока мы не ожидаем просадки Brent ниже $40 на период дольше одной-двух сессий.

Российский рынок на этом фоне сегодня умеренно растет, прибавляя свыше 0,5%. Торги идут выше отметки 1140 пунктов впервые за последние 4 сессии. В ближайшие дни динамика может усилиться с закреплением около уровня 1150 пунктов. Локальное дно, на наш взгляд, успешно пройдено.

Индекс Мосбиржи также развернулся в сторону роста – впервые с середины прошлой недели. Ожидаем в ближайшие дни дальнейшей консолидации в диапазоне 2820-2850 пунктов. Падения на новые квартальные минимумы не ожидаем. Сегодня торги идут возле отметки 2810.

Наиболее уверенно себя сегодня показывают акции ВТБ, которые выросли почти на 6% к вечеру. Банк объявил, что готов выплатить по итогам этого года 50% чистой прибыли при условии, что будет взята планка 75 млрд по МСФО. Текущее соотношение выплат и прибыли составляет 10%. В первом полугодии банк заработал около 42 млрд, поэтому достижение 75 млрд за весь 2020 год выглядит более чем реалистично. Тем не менее новость о дивидендах мы считаем краткосрочным позитивным фактором. Акции ВТБ продолжат движение в сторону снижения. Ближайшая цель на горизонте двух недель – 0,032 рубля за штуку.

Акции ЛСР тоже сегодня показывают выдающийся прирост – свыше 5%. Девелопер уверенно отчитался за 3 квартала этого года. С января по сентябрь продажи выросли на 14%, средний ценник на единицу площади квартиры на 8%, доля ипотечных сделок с 48% до 64%. Стимулирующая политика государства в отношении строительной отрасли дает свои плоды. Мы ожидаем сохранение тренда вплоть до начала следующего года. Акции ЛСР сегодня взяли отметку 920 рублей впервые с докризисного февраля. Считаем, что бумаги способны подняться еще на 30 рублей до конца недели.

Рубль продолжил укрепляться против доллара, но вновь просел против евро. Валюта США сегодня под вечер опустилась ниже 77,5 и сохраняет нисходящий импульс. Евро, усиленный движением против доллара на межбанковском рынке, сегодня подходил к отметке 92,2 первый раз за две недели, но затем ушел на 40 копеек ниже. Ожидаем, что на ближайшей сессии откат вниз в паре USD/RUB продолжится – в сторону отметки 77, а евро возьмет паузу и отойдет ближе к 91.