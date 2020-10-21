ПСБ: Акции и рубль смогли подрасти

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Во вторник российский фондовый рынок смог продемонстрировать умеренный рост на противоречивом внешнем фоне. С одной сторон, давление на российские бумаги оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 42,5 доллара за баррель. С другой, покупкам в наших акциях способствовала динамика западных площадок. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,5%. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи прибавил 0,4%, поднявшись в район 2805 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ВТБ, прибавившие более 6% на желании компании вернуться к выплатам 50% прибыли в качестве дивидендов. Компанию им составили бумаги ЛСР и РусГидро, поднявшиеся на 6,1% и 4,2% соответственно. Хуже рынка торговались X5 Retail Group и Яндекс, потерявшие более 1,5%. Отметим, что в рамках сегодняшнего подъема индекс МосБиржи смог подняться выше 2800 пунктов. Однако это не отменяет негативного сценария, целью которого может выступать район 2700-2750 пунктов. Для этого «быкам» необходимо вывести рынок выше среднесрочного нисходящего тренда, берущего начало от августовских максимумов и проходящего в районе 2875 пунктов.

На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,3%, торгуясь чуть выше 77,4 рубля, евро, напротив, прибавил 0,2%, до 91,6 рубля. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии пара доллар/рубль, на фоне слабости американской валюты на международном валютном рынке, предпринимает попытку выхода вниз из диапазона 77,5-80 рублей. Однако пока мы не видим поводов для закрепления доллара под его нижней границей. Скорее всего, в ближайшие сессии рубль окажется под давлением, а пара вернется в обозначенные рамки с попытками выйти в середину данного коридора.