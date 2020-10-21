ПСБ: Во вторник настроения участников мировых рынков стали более оптимистичными

Повод для позитива остался прежним – прогресс в обсуждении проекта стимулов для американской экономики. Скептицизм спикера Палаты представителей Конгресса Н. Пелоси сменился надеждами на заключение сделки с демократами уже на этой неделе. Между сторонами остаются разногласия по сумме и направлениям мер стимулирования, но их необходимость заставляет искать консенсус. Переговоры продолжатся сегодня. На этом фоне американские индексы вернулись к росту, прибавив по итогам торгов в пределах 0,3-0,5%. Поддержку оказали и сообщения от фармкомпании Moderna о вероятности одобрения их вакцины от коронавируса к декабрю. В тоже время статистика по рынку недвижимости в США вышла хуже ожиданий. Улучшение сантимента способствовало росту сырьевых товаров (за исключением нефти). Цены на медь достигли максимального уровня с июля 2018г. – 6879 долл./т (поддержку металлу оказывает и вероятность массовых забастовок в Ю. Америке), а доходности 10-летних treasures впервые за четыре месяца вернулись к уровням выше 0,8%. При этом часть инвесторов по-прежнему с недоверием относится к возможности провести проект поддержки до выборов. Поводом для опасений остается макроэкономика. Вполне возможно, что в пятницу предварительные PMI на фоне роста заболеваемости Covid-19 покажут ухудшение. В фокусе также приближение президентских выборов в США (кандидаты проведут финальные дебаты в четверг), что добавляет неопределенности. В меньшей степени на настроения влияет неплохо стартовавший сезон отчетности в США и Европе. Мы продолжаем консервативно смотреть на мировые рынки, ожидая повышения волатильности и не исключаем риск отката индекса S&P 500 к минимумам сентября – район 3200 пунктов.

По состоянию на утро среды настроения на глобальных рынках умеренно-позитивные. Азиатские рынки растут, как и фьючерсы на индексы США и Европы. В отсутствие важной макростатистик тема согласования программы поддержки экономики в США остается центральной.

Вчера индекс МосБиржи показал рост на 0,3% и вернулся выше 2800 пунктов. Сильную динамику благодаря корпоративным новостям показали ВТБ (+6,8%) и ЛСР (+5,3%), а также отдельные фишки в финансовом и нефтегазовом секторах. Уверенно продолжают выглядеть металлурги. Сегодня отчитывается НЛМК, завтра – Северсталь и ММК. Учитывая умеренно-оптимистичный внешний фон, сегодня мы ждем рост индекса МосБиржи в направлении 2825 пунктов. Техническая картина при этом настраивает на вероятное коррекционное движение. Ухудшение ситуации на глобальных рынках к концу месяца может увести индекс в район 2750 пунктов и ниже.

Роман Антонов

Главный аналитик

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк