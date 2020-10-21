«Фридом Финанс»: В фокусе результаты НЛМК

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Коррекция на рынке приостановилась. Большинство ликвидных акций закрылось на положительной территории. Лидерами роста стали бумаги Группы ВТБ (+6,79%). В списке аутсайдеров оказались акции TCS (-3,93%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 77-78.

НЛМК (+1,35%) опубликует финансовые результаты за третий квартал. Ожидается, что на фоне умеренного восстановления цен на сталь и объемов производства выручка компании поднялась до 177 млрд руб. с EBITDA на уровне 47 млрд руб. и прибылью 25 млрд руб. Консенсус-прогноз по акциям – 173 руб. без учета дивиденда.

Лента (+2,40%) представит операционные результаты за июль-сентябрь. По итогам шести месяцев текущего года розничная сеть продемонстрировала существенный рост выручки и сопоставимых продаж, несмотря на сокращение покупок из-за COVID-19. В третьем квартале выручка ретейлера могла превысить 110 млрд руб. При этом рост сопоставимых продаж остался на уровне 10%. В период пандемии позитивным драйвером для гипермаркетов выступил онлайн-сегмент.

Минфин проведет аукцион ОФЗ. Упор традиционно будет сделан на бумагу с привязкой к инфляции. В этой связи выбран выпуск с погашением через восемь лет. Для подстраховки представят выпуск ОФЗ с индексируемым номиналом. Мы не исключаем, что это сделано в расчете на высокий спрос. Также возможен большой спрос на ОФЗ 26234. Участники рынка могут попробовать отыграть маловероятный, но возможный сценарий снижения ключевой ставки Банком России по итогам заседания 23 октября.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2780-2820 п. Прогноз для пары USD/RUB: 77,50-78,00.



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С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

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