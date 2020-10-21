ПСБ: Рубль в начале дня перейдет в консолидацию

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Утреннее снижение рынка энергоносителей от может оказать некоторое давление на национальную валюту, однако для полноценного ее снижения этого не хватит. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней вчерашнего закрытия настраивает на стабилизацию ситуации в рубле. На таком фоне в начале торгов мы ожидаем бокового движения пары доллар/рубль в районе 77,3 рубля. В дальнейшем, в случае стабильной внешней конъюнктуры, на фоне поддержки со стороны подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, рубль может попытаться продолжить укрепление и сделать еще один шаг к середине диапазона 75-77,5 рубля. Отметим, что переход в данный коридор произошел на фоне стабилизации внешних факторов, слабости доллара и усилении внутренней поддержки - рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. При этом сохраняются риски возвращения доллара выше 77,5 рубля.

Напомним, что днем ранее рубль продемонстрировал разнонаправленное движение к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,4%, отступив в район 77,3 рубля, евро, напротив, подтянулся на 0,1% до 91,5 рубля.