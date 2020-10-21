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ПСБ: Сегодня Минфин РФ предложит комбинацию трех видов ОФЗ: классику, флоатер и линкер

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик

Во вторник ОФЗ торговались в боковом диапазоне, доходность 10-летних ОФЗ осталась на уровне 5,99% годовых.

Новые облигаций корпоративных заемщиков вчера встретили хороший спрос инвесторов. Альфа-Банк установил ставку купона 5,9% на 3 года (доходность 5,99%), ЭР-Телеком - 7,9% на 2 года (дох. 8,14%), Софтлайн - 8,9% на 3,2 года (дох. 9,2%). 

Сегодня Минфин РФ планирует разместить три вида ОФЗ: 8-летние ОФЗ-ПК 29015 с переменным купоном, 5-летние ОФЗ-ПД 26234 с постоянным купоном, инфляционные 10-летние ОФЗ-ИН 52003 на 15,1 млрд рублей.

Учитывая хорошее выполнение плана заимствований в начале квартала (за первые две недели октября уже размещены ОФЗ на 718 млрд руб.), Минфин может несколько сократить размер премии при размещении новых гособлигаций, что вероятно, приведет к уменьшению объема размещения по сравнению с прошлой неделей. Увеличение объем продаж ОФЗ до уровней первых двух недель октября мы ожидаем в начале ноября с проведением новых аукционов месячного и годового РЕПО с ЦБР.

Дмитрий Монастыршин

Главный аналитик
ПАО «Промсвязьбанк»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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