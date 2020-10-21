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«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 21 октября в коридоре 1130-1150 пунктов

Во вторник, 20 октября, основные западноевропейские фондовые площадки закрылись разнонаправленно, американские рынки выросли. В плюс закрылся и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,31%. Долларовый индекс РТС, на фоне укрепления рубля к доллару, вырос сильнее, на 0,49%. Среди лидеров роста — «ВТБ» (+6,82%) и «ЛСР» (+5,28%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 0,4%.

Утром среды большинство бирж стран АТР росло на 0,1-0,8%. Исключением был китайский индекс Shanghai Composite, который терял 0,6%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 450 п., на 0,5% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост на азиатских рынках задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2775-2830 пунктов, по индексу РТС — 1130-1150 пунктов. Сегодня «НЛМК» опубликует финансовые результаты по МСФО за третий квартал.

Валюты во вторник повторили по отношению к рублю динамику понедельника и закрылись разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 77,3400 руб. (-32,5 коп.). Европейская валюта, напротив, выросла до 91,4900 руб. (+9,5 коп.). Разнонаправленная динамика связана с ростом валютной пары EURUSD на мировом рынке с 1,1770 до 1,1820. Утром среды нефть торговалась с небольшим понижением, это может оказать некоторое давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 76,6-78,1 руб., для европейской валюты — 90,6-92,4 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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