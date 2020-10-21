Комментарии

ПСБ: По состоянию на утро среды настроения на глобальных рынках умеренно-позитивные

В отсутствие важной макростатистики тема согласования программы поддержки экономики в США остается центральной

Учитывая умеренно-оптимистичный внешний фон, сегодня мы ждем рост индекса МосБиржи в направлении 2825 пунктов. Техническая картина при этом настраивает на вероятное коррекционное движение. Ухудшение ситуации на глобальных рынках к концу месяца может увести индекс в район 2750 пунктов и ниже

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Утреннее снижение рынка энергоносителей может оказать некоторое давление на национальную валюту

Сегодня Минфин РФ предложит комбинацию трех видов ОФЗ: классику, флоатер и линкер

Банк ВТБ (ПОКУПАТЬ) - может вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Пандемия оказала негативное влияние на банковский сектор. Банкам пришлось увеличивать резервы на случай ухудшения качества активов. Это значительно повлияло на снижение чистой прибыли и суммы вероятных дивидендов, в т.ч. банка ВТБ. По итогам 2019 года дивиденды составили 10% от прибыли, а общий объем дивидендов составил 20 млрд руб. В случае реализации благоприятного сценария по чистой прибыли в 70-75 млрд. руб. до 35-38 млрд руб. может быть выплачено в качестве дивидендов, а дивидендная доходность акций банка может составить 4%.  В будущем ВТБ ожидает выйти на стратегические ориентиры по прибыли - 250 млрд рублей в 2021 году, 300 млрд рублей - в 2022 году. Мы в свою очередь более консервативно оцениваем результаты банка в 2021-2022 гг., ожидая чистую прибыль около 180 и 220 млрд. руб. соответственно.

Продажи ЛСР (ДЕРЖАТЬ) в январе-сентябре выросли на 16%, до 66 млрд руб - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Группа ЛСР продемонстрировала рост продаж недвижимости, несмотря на пандемию коронавируса. Основным фактором поддержки является государственная программа льготной ипотеки под 6,5%, которая делает ипотечные кредиты привлекательнее и значительно расширяет круг потенциальных покупателей, что создает высокий спрос на недвижимость и позволят застройщику увеличивать продажи. Рынок отреагировал на результаты ЛСР позитивно, котировки акций на Московской бирже прибавили 6,1%.  Мы ожидаем продолжение роста операционных и финансовых показателей компании благодаря увеличению объема строительства и цен реализации недвижимости и рекомендуем держать акции компании с целевой ценой 990 руб./акция.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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