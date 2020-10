"Открытие": Сигналы о стимулах поддерживают осторожный оптимизм

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка "Открытие" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские индексы демонстрируют смешанную динамику. Однако аппетиты к риску наблюдаются в валютах сырьевой группы. AUD и NZD укрепляются более чем на 0,4% против доллара США. Нефть реагирует снижением на данные по американским запасам нефти, но стоит также отметить существенное сокращение по нефтепродуктам. Вероятно, что российский рынок начнёт день вблизи значений закрытия накануне, а вот у рубля появятся шансы на то, чтобы пробить отметки 77,0 за доллар и 91,0 за евро, тем более, что в среду проходят размещения ОФЗ. Сегодня операционную отчётность предоставят "Лента", "Обувь России". Отчётность по МСФО за III квартал опубликует НЛМК.

Корпоративные истории вытащили российский рынок в плюс

По итогам торгов 20 октября индекс МосБиржи вырос на 0,31% до 2803,06 п., а РТС на 0,49% до 1140,69 п. Лучший результат по итогам дня показали секторы электроэнергетики (+1,46%) и телекоммуникации (+1,25%). В последнее время данные секторы находились под давлением, что сделало ряд бумаг слишком дешёвыми. Худшим остаётся транспортный сектор (-0,48%). Наибольший вклад в пессимизм сектора внесли бумаги «Аэрофлота», подешевевшие на 5,1%. Активность заметно выросла и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 70,2 млрд рублей.

Финансовый сектор мог стать лидером роста, но в нём присутствуют истории разнонаправленной динамики. Акции TCS Group потеряли более 4,1%. Основатель компании Олег Тиньков полагает, что к 2022 году она будет стоить $10 млрд, поэтому смысла продавать её сейчас нет. В конце прошлой недели стало известно о срыве сделки по продаже TCS Group «Яндексу». Также Олег Тиньков сообщил об отсутствии планов переговоров о продаже какой-либо другой компании. В бумагах ВТБ противоположная картина. Член правления Дмитрий Пьянов сообщил, что в 2020 году ВТБ планирует заработать 70-75 млрд рублей прибыли, а также вернуться к практике выплаты дивидендов из расчёта 50% от прибыли по МСФО. В 2021 году ожидается рост прибыли до 250 млрд рублей, а в 2022 году до 300 млрд рублей. Рост бумаг ВТБ превысил 6%. В акциях ЛСР также повышение более чем на 5% благодаря сильной операционной отчётности. Рост продаж за девять месяцев составил 16%, а в III квартале 48%. ««Ранее из публичных девелоперов уже отчитались ГК „ПИК“ и Etalon Group, так что динамика в целом по сектору была понятна. На фоне реализации отложенного спроса и низких ставок по ипотеке (в том числе и благодаря государственной программе по субсидированию ипотечных ставок) в III квартале у всех игроков наблюдался взрывной рост продаж, а также позитивная динамика стоимости квадратного метра», — отметил главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку Алексей Павлов.

Российская статистика, как и в других странах, пока не радует. Рост реальных зарплат в августе замедлился до 0,1% в годовом выражении после 2,9% в июле. Падение розничных продаж в сентябре составило 3,0% по сравнению с падением в августе на 2,7%. Лишь показатель безработицы пока говорит о том, что все в полном порядке, так как она упала до 6,3%. По сути, статистика говорит о том, что низкая потребительская активность будет оставаться главным дефляционным фактором в обозримом будущем.

Рубль накапливает силы

В первой половине дня рубль демонстрировал повышенную слабость, как и его коллеги по сырьевому цеху. Евро преодолевал отметку 92,0, а доллар 78,0. Однако затем всё начало стремительно меняться. Индекс доллара усилил своё падение за счёт крепкого евро. Нефть вышла из минуса, чем также помогла российской валюте. Однако стоит говорить не только о внешних рыночных факторах. Снижается геополитическая премия, связанная с армяно-азербайджанским конфликтом, в рамках которого стороны начали демонстрировать признаки готовности к переговорам. Дело Навального, по сути, произвело весьма слабый выхлоп из-за противоречивой доказательной базы. Даже готовность РФ пойти на сделку с США по заморозке ядерных потенциалов также можно записать в пользу ослабления геополитических рисков. В среду Минфин планирует провести сразу три аукциона ОФЗ, предложив инвесторам ОФЗ-ПК выпуска 29015 с погашением 18 октября 2028 года, ОФЗ-ПД 26234 с погашением 16 июля 2025 года и ОФЗ-Ин выпуска 52003 с погашением 17 июля 2030 года. Первые два аукциона пройдут в объёме доступном для размещения в каждом выпуске, а на третьем будут предложены бумаги на 15 млрд рублей. Вполне вероятно, что инвесторы заранее стали готовиться к этим размещениям, ожидая очередной высокий спрос, который, кстати, при сохранении прежних объёмов размещения может спровоцировать локальный дефицит рублёвой ликвидности. К вечеру доллар слабел на 0,42% до 77,34, а евро укреплялся на 0,1% до 91,49.

Сигналы о стимулах поддерживают осторожный оптимизм

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин провели очередные переговоры. Однако их итогом стало лишь то, что Пелоси отвергла вторник в качестве крайней даты для прохождения законопроекта об экономической поддержке в Конгрессе до выборов президента. По её словам, проект должен быть написан и принят до конца недели, чтобы была возможность одобрить его до президентских выборов. Данное заявление позволило рынку удержаться в плюсе, хотя сомнений на прошедших торгах хватало. Вот и президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс в очередной раз подчеркнул, что экономика продолжит восстанавливаться, но без новых мер поддержки это будет сложный путь. В частности, Минюст США начал антимонопольное разбирательство против Google. Однако новость не оказала негативного влияния на акции материнской компании Alphabet. Статистика дня была позитивной. Число новых строительств в США выросло за сентябрь на 2% до 1,42 млн единиц в годовом пересчёте, а число разрешений увеличилось на 5,2% до 1,55 млн единиц.

Наиболее убедительный рост показали секторы энергетики (+1,13%) и финансов (+0,82%). Снижение наблюдалось лишь в секторе товаров широкого потребления (-0,11%). Период отчётности набирает свой ход и многие бумаги подвержены реакции рынка на данные корпораций за III квартал. Акции IBM упали на 6,49%, так как технологичный мини-гигант продолжает сокращать выручку. Впрочем, производитель перекусов и сигарет Philip Morris International (-5,8%) отчитался лучше ожиданий и повысил прогнозы, но рынку этого оказалось недостаточно. Аналогичная история с акциями Lockheed Martin Corp. (-2,99%). Goldman Sachs Group (+1,13%) договорилась с Минюстом о внесудебном улаживании дела по отмыванию средств малазийского суверенного фонда и заплатит более $2 млрд, но ожидалось, что сумма может быть выше $5 млрд. В энергетическом секторе продолжается консолидация. Pioneer Natural (-4,04%) сообщила о том, что купит Parsley Energy за $4,5 млрд. Наиболее сильный рост в рамках S&P 500 показали бумаги Cimarex Energy Co. (+7,67%), General Motors Co. (+6,75%) и Apache Corp. (+6,07%). Самыми слабыми были International Business Machines Corp. (-6,49%), Philip Morris International Inc. (-5,79%) и Synchrony Financial (-5,05%). Уже после закрытия регулярной сессии отчиталась Netflix и результаты оказались хуже ожиданий, как по прибыли, так и по числу новых подписчиков. По итогам торгов:

DOW JONES - 28308,79 п. (+0,40%),

NASDAQ - 11516,49 п. (+0,33%),

S&P 500 - 3443,12 п. (+0,47%).

Настроения в Азии остаются смешанными

Азиатские индексы пока не готовы придерживаться определённого вектора движения. Американские стимулы неизбежно будут, хотя рынки всё же рассчитывают на то, что они появятся в более короткие сроки. В Гонконге акции авиакомпании Cathay Pacific подскочили на 4% на новостях о планах по сокращению персонала на 5,9 тыс. К 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 23644,88 п. (+0,33%),

Hang Seng - 24752,04 п. (+0,74%),

Shanghai Composite - 3307,56 п. (-0,6%).

Рост запасов в США разочаровал нефтетрейдеров

Нефть торговалась в минусе, хотя накануне предпринимала попытки роста вместе с надеждами на свежие стимулы. По данным API, на неделе до 16 октября коммерческие запасы нефти в США выросли на 584 тыс. бар. Запасы бензина упали на 1,6 млн бар., а дистиллятов почти на 6,0 млн. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 1,9 млн бар., а также сокращение запасов бензина на 1,6 млн бар. и дистиллятов на 3,0 млн бар. Накануне министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что пока ещё рано говорить о пересмотре производственных планов OPEC+. К 9:00 мск:

Brent - $42,8 (-0,83%),

WTI - $41,39 (-0,74%),

Золото - $1920,8 (+0,28%),

Медь - $7001,9 (+0,89%),

Никель - $16085 (+0,39%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

10:30 мск – выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск - выступает президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер;

17:30 мск – отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

21:00 мск – «Бежевая книга» ФРС.

