ПСБ: Brent может вернуться в район 41,5-42 долларов за баррель

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Фьючерс на нефти марки Brent продолжает проторговывать верхнюю часть нашего текущего целевого диапазона 40-43 долл./барр., пытаясь тестировать уровень в 43 долл./барр. на прочность при поддержке стабилизации общерыночной конъюнктуры. Вчера Американский институт нефти (API) представил свои оценки состояния рынка энергоносителей в США: по данным API, запасы сырой нефти за прошлую неделю неожиданно выросли на 0,584 млн барр. (рынок, по консенсусу Рейтер, ожидал снижения на 1 млн барр.), а переработка на американских НПЗ сократилась на 197 тыс. барр./сутки. Впрочем, API также сообщил о заметном снижении запасов нефтепродуктов (бензинов - на 1,6 млн барр., дистиллятов – на 6 млн барр.). В целом данные API мы оцениваем как слабо негативные, после их выхода нефтяные котировки находятся под некоторым давлением.

Если сегодняшний недельный отчет Минэнерго США покажет схожие с API цифры, негативные настроения на рынке нефти могут сохраниться, а нефть Brent – может попытаться вновь вернуться к уровням начала прошлой недели (41,5-42 долл./барр.). Дополнительным фактором давления могут выступить опасения относительно ситуацией со спросом на фоне второй волны коронавируса.