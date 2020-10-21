ИАЦ «Альпари»: Рабочая неделя россиян. не восемь часов, а головой

Идея с четырехдневной рабочей неделей в России снова реанимирована и активно обсуждается на разных уровнях. Когда-то ее предложил Дмитрий Медведев , и в силу природной уверенности в собственных силах и нежелании перетрудиться россияне с готовностью примерили инициативу на себя. Работать меньше хотелось всем, зарабатывать закономерно меньше — никому, и со временем эту светлую мысль забросили.

Теперь в Федерации независимых профсоюзов России полагают, что возможности введения четырехдневной рабочей недели нужно детально обсуждать. Решения зависят от состояния экономики: об этом говорилось в ходе работы Российской трехсторонней комиссии.

Удивительно, что в России допускается сокращение рабочей недели, когда экономика с ускорением летит вниз. Понятно, что нужно работать не восемь часов, а головой, но российский сектор занятости «застрял» ментально и физически в состоянии, когда человека с низкой зарплатой можно удерживать на рабочем месте жестким регламентом и понятными рамками.

С низкой заплатой все явно: большинство системообразующих и градообразующих предприятий не в состоянии индексировать заработные платы, потому что собственная рентабельность давно вызывает вопросы, а денег на реформы процессов нет. С рамками тоже объяснимо: основной части россиян проще двигаться внутри пятидневки и не располагать рабочим временем самостоятельно, большинство этому просто не обучено.

Но двигаться в сторону оптимизации однозначно нужно. Удаленный режим работы, к которому прикоснулись россияне в этом году, показал, насколько важно оптимизировать свое рабочее время, правильно расставляя акценты. В таких условиях неважно, четыре рабочих дня или все семь — имеет значение результат, за него платят.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»