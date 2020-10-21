«Фридом Финанс»: В среду преобладают шансы повышения цен российских акций

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск вырос на 0,3% на фоне повышения американского фондового рынка и несмотря на возобновившуюся консолидацию цен на нефть. Внешний и внутренний информационный фон вновь несколько улучшился. Народный Банк Китая оставил неизменной базовую процентную ставку по кредитам по итогам шестого месяца подряд. Таким образом, на фоне выхода показателей динамики ВВП КНР на свои долгосрочные трендовые уровни, китайские регуляторы продолжают демонстрировать приверженность политике дальнейшей активизации экономического роста. На этом фоне поддержку широкому рынку, возможно, оказали прогнозы ВТБ ожидающего в 2020, 2021 и 2022 гг чистую прибыль на уровне 70-75 млрд руб., 250 млрд руб. и 300 млрд руб. соответственно. Руководство обсуждает возвращение к 50%-ному коэффициенту выплат дивидендов от прибыли по МСФО уже по итогам 2020 года. Для сравнения, текущие рыночные оценки базируются на ожидания прибыли банка за 2020 год на уровне 66 млрд руб. и дивидендных выплатах в 10-50% от чистой прибыли.

На рынке вновь оживились ожидания принятия до выборов второго пакета мер стимулирования в США или каких-либо отраслевых и секторальных мер поддержки. По данным СМИ, руководство Демократической фракции и Минфина США достигли прогресса в переговорах по этим вопросам.

На этом акции ритейлера Лента выглядят лучше рынка, хотя данные операционной статистики за 9 месяцев, свидетельствующие о роста продаж в январе – сентябре на 7,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года лишь подтверждают текущие рыночные прогнозы динамики выручки компании в 2020 году. Такие данные не содержат, как представляется, значимых поводов для переоценки рынком с повышением прогнозов финансовых показателей компании.

Альянс ОПЕК+ будет «пресекать негативные тренды в зародыше», поскольку на рынке энергоресурсов сохраняется неопределенность, сообщил министр нефти Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. На этом фоне акции Татнефти сегодня сравнительно активно восстанавливают свои позиции. Полагаем, что сравнительно активное снижение бумаг Татнефти связано с повышением неприятия риска инвесторами и стремлением снизить долю в активах, сравнительно тесно связанных с широким потреблением и вложениях, чья стоимость подвержена потенциально сильному влиянию рисков нерыночного, в том числе, санкционного регулирования спроса. Эта ситуация транслировалась в октябре сравнительно слабую динамику Лукойла и Газпрома. В то же время, бумаги Роснефти – компании со сравнительно высокой долей добычи в выручке, решившей за счет выхода из венесуэльских активов ряд ключевых проблем в отношениях с американскими регуляторами – торговались лучше рынка.

В этой ситуации, для снижения итоговых оценочных рисков по бумагам Татнефти, как и по акциям Лукойла, Газпрома, Газпромнефти, необходимым представляется сравнительно более активное восстановление нефтяных котировок и повышение на этой базе рыночных оценочных уровней справедливой стоимости данных бумаг.

Хуже рынка выглядят акции Фосагро. При этом, подобная динамика не представляется устойчивой и обоснованной с точки зрения среднесрочных фундаментальных факторов, учитывая, что компания вчера сообщила о росте по итогам 9 месяцев года продаж удобрений на 10%(г/г) до 7,9 млн тонн. Информация свидетельствует о перемене тренда в финансовых показателях Фосагро с точки зрения среднесрочного периода. Поддержку подобным оценкам – несмотря на существующие на рынке опасения в отношении динамики цен на продукцию производителей удобрений – оказывает динамику стоимости продукции АПК. Для примера, мировые цены на пшеницу сейчас тестируют максимальные с 2014 года уровни.

На фоне повышения спроса на зарубежных площадках, с учетом динамики сырьевых рынков, учитывая также позитивную – по крайней мере, на данный момент – динамику статистики свободной рыночной ликвидности в РФ, сегодня вновь преобладают шансы повышения цен российских акций. Целевые диапазоны закрытия среды для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2780-2840 пунктов, 76,90-78,00 рублей и 91,00-91,60 рублей за доллар США и евро соответственно.