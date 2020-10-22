«Альпари Евразия»: Белорусский рубль. Восстановление после августовского обвала

После августовского обвала в сентябре рубль перешел к коррекционному восстановлению, которое обычно случается после сильных движений с явным «перелетом» курса. Подобное частичное восстановление рубля наблюдалось и после мартовского обвала. В сентябре подешевели сразу три иностранные валюты. Последний раз на нашем рынке подобное наблюдалось по итогам июля 2019 года.

Так в сентябре стоимость доллара США снизилась с 2,6631 до 2,6403 бел. руб. (-0,86%), после двух месяцев роста. Европейская валюта подешевела с 3,1668 до 3,0840 бел. руб. (-2,61%), после четырех месяцев роста. Российская валюта потеряла в цене с 3,5702 до 3,3149 бел. руб. за 100 российских (-7,15%). В результате валютная корзина подешевела за август на 4,40% после четырех месяцев роста. С начала года к концу сентября доллар подорожал на 25,51%, евро подорожал на 31,10%, а российский рубль подешевел на 2,63%. Валютная корзина выросла за это время на 11,52%.

По данным Нацбанка, в сентябре субъекты хозяйствования-резиденты продали на чистой основе $49,0 млн (после рекордной покупки $651,5 млн в августе). Население купило на чистой основе наличной и безналичной валюты на $54,5 млн (после покупки $622,2 млн в августе), оставаясь нетто-покупателем десятый месяц подряд. При этом чистая продажа наличной валюты составила $57,1 млн (после чистой покупки $298,6 млн в августе). Чистая покупка безналичной валюты составила $111,6 млн (после чистой покупки $323,6 млн в августе). Банки-резиденты, включая Банк Развития и НКФО, продали на чистой основе $233,5 млн (после чистой покупки $31,0 млн в августе). Именно продажа валюты банками в ситуации нехватки рублевой ликвидности и обеспечила укрепление национальной валюты в сентябре.

В августе сальдо внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса пятый месяц подряд оказалось положительным и составило, по предварительным данным, $340,1 млн (после +$107,3 млн в июле), это лучший показатель в текущем году. Сальдо внешней торговли услугами традиционно оказалось положительным — $305,8 млн (+$284,6 млн в июле). Сальдо внешней торговли товарами внезапно тоже вышло положительным — $34,3 млн (минус $177,3 млн в июле). Улучшение сальдо как торговли товарами, так и услугами и позволили общему сальдо продемонстрировать лучший с начала года результат.

Из-за падения доверия населения срочные депозиты в банках продолжили снижение, хотя темпы их оттока замедлились по сравнению с «черным» августом. Рублевые депозиты снижались четвертый месяц, а валютные – девятый месяц подряд. По данным Нацбанка срочные рублевые депозиты населения снизились в сентябре на 77,0 млн руб. до 4,576,3 млн руб. (-1,7%). Их снижение с начала года составило 555,1 млн руб. (-10,8%). Срочные валютные депозиты населения снизились в сентябре на $303,1 млн, до $4,843 млрд (-5,9%). Их снижение с начала года составило $1,373 млрд (-22,1%).

Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9%, с начала года вырос на 4,7%, за последние 12 месяцев рост цен составил 6,1% по сравнению с 5,6% месяцем ранее.

С начала октября белорусский рубль продолжил частичное восстановление к иностранным валютам. Вероятно, это связано с продолжением продажи валюты банками на чистой основе. По нашим прогнозам, в течение ближайшего месяца рубль продолжит свое восстановление к доллару и евро. За это время доллар может снизиться до 2,46 бел. руб., евро снизится до 2,96 бел. руб., а российская валюта останется вблизи 3,30 бел. руб. за 100 российских. Однако, значительная волатильность на внешних рынках (сильное изменение евро к доллару, колебания российского рубля из-за нефти или санкционных факторов, и т.д.) могут внести существенные коррективы в этот сценарий.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»