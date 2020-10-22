«Фридом Финанс»: S&P500 демонстрирует склонность к консолидации

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 20 октября американские индексы завершили неуверенным ростом. S&P 500 поднялся на 0,47%, до 3443 пунктов, Dow Jones прибавил 0,40%, NASDAQ – 0,33%. Свежие драйверы отсутствовали, но кратковременную поддержку рынку оказал некоторый прогресс в переговорах по пакету экономической помощи. Перепроданный энергетический сектор стал лидером роста с результатом 1,13%. Хуже рынка выглядел сектор нециклических потребительских товаров, потерявший 0,13%.

Производитель электроники Logitech (LOGI: +15,8%) представил квартальные результаты лучше ожиданий благодаря тренду на работу из дома.

Выручка и EPS корпорации IBM (IBM: -6,5%) совпали с предварительно опубликованными результатами, но данные по сегментам выявили слабость. Начало антимонопольного разбирательства против Alphabet (GOOGL: +1,4%) не смогло напугать инвесторов.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В фокусе внимания американских инвесторов квартальная отчетность крупнейших компаний сектора коммуникаций. Результаты Snap указали на уверенное восстановление рекламного рынка. Это поддержит акции гигантов Facebook и Alphabet, составляющих значительную долю индекса S&P500. Сезон отчетов в целом протекает неплохо: 85% отчитавшихся компаний продемонстрировали более высокую прибыль на акцию, чем ожидалось.

Перспективы утверждения пакета фискальных стимулов по-прежнему привлекают к себе внимание и оказывают некоторую поддержку рынку. Белый дом согласился повысить объем стимулирования экономики до $1,9 трлн, но Нэнси Пелоси настаивает на том, что размер помощи должен составить $2,2-2,4 трлн. Таким образом, между сторонами сохраняются значительные разногласия.

Главным фактором давления на рыночные настроения остается статистика заболеваемости COVID-19 и связанные с этим ограничения. Пока жесткие меры принимаются в отношении отдельных городов. Например, карантинные меры приняты в Ливерпуле и Манчестере. Однако с ухудшением эпидемиологической обстановки государства могут перейти от точечных ограничений к широкомасштабным. Таким образом, весь позитив пока нивелируется опасениями, связанными со второй волной пандемии.

Азиатские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне. Японский Nikkei прибавил 0,31%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,75%, китайский CSI300 завершил сессию около нуля. Европейские индексы снижаются. EuroStoxx 50 теряет 0,8%. Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис растет до 0,81%. Фьючерс на нефть Brent колеблется у $42,5. Золото дорожает до $1920.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии продолжит консолидироваться в диапазоне 3400-3480 пунктов.

Значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Сегодня результаты за третий квартал опубликует Tesla (TSLA). Прогноз предполагает повышение выручки на 31%, до $8,24 млрд, при росте чистой прибыли до $569 млн, что соответствует EPS $0,53. Мы считаем, что финансовые показатели производителя электромобилей будут сильными, но роста котировок релиз не вызовет ввиду превышения рыночной стоимостью фундаментально обоснованных уровней. Недавно Tesla снизила отпускные цены на Model S, что позитивно скажется на прогнозах продаж за четвертый квартал.

Квартальный отчет опубликует и телеком-провайдер Verizon (VZ). Ожидается, снижение выручки на 4%, до $31,59 млрд, а EPS — с $1,25 до $1,21. Мы прогнозируем устойчивые результаты основного бизнеса — услуг мобильной связи. Наиболее интересным моментом остаются планы компании по дальнейшему развитию 5G-покрытия, а также инициативы по коммерциализации этого направления.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 27 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 демонстрирует склонность к консолидации. Индикатор RSI в нейтральной зоне. При снижении сильным уровнем поддержки выступит 50-дневная скользящая средняя на отметке 3405 пунктов. Тем не менее индикатор MACD удерживается на положительной территории, поэтому остается высокой вероятность возобновления восходящего движения.