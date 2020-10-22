ПСБ: Минфин сегодня по итогам 3 аукционов продал бумаг на 348 млрд руб. – второй лучший результат после аукционов недельной давности

Спрос и объем размещения флоутера (29015, 8 лет) не смогли побить рекорд прошлого аукциона составив 361 vs 378 млрд. руб. и 310 vs 351 млрд. руб. соответственно. Премия к ставке месячного РЕПО (КС+0,1%) составила порядка 55 б.п., что по-прежнему выглядит привлекательно для локальных банков.

Классический 5-летний выпуск ОФЗ 26234 был размещен снова, как и в начале октября, на 30 млрд. руб. (при спросе 40 млрд. руб.); премия к рынку по средневзвешенной цене была незначительной – в пределе 2-3 б.п. по доходности.

10-летний выпуск ОФЗ-ИН 52003 был размещен на 7,8 млрд. руб. с доходностью 2,75% годовых (вмененная инфляция на уровне 3,23% выглядит несколько заниженной).

Благодаря активности российских банков с начала октября Минфин уже выполнил более половины программы госзаимствований на 2 трлн. руб. Месяцем ранее, по данным ЦБ, банки увеличили портфель ОФЗ на 730 млрд. руб. (большая часть прироста пришлась на Сбербанк). На этом фоне в начале ноября ЦБ, вероятно, увеличит лимиты месячного и годового РЕПО, что позволит Минфину с помощью госбанков досрочно реализовать программу заимствований.

Опережающее выполнение программы Минфина позволит снять давление на котировки ОФЗ на вторичном рынке. Вместе с тем, на наш взгляд, доходности среднесрочных и длинных классических бумаг оценены справедливо: 5,0%-6,0% годовых, что соответствует нейтральному уровню ставки ЦБ.