«Фридом Финанс»: Фондовые рынки сохраняют острожно-оптимистичный настрой

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

США открылись приростом основных индексов до 1%. Европейские площадки в красной зоне уже третий день подряд, несмотря на позитивную отчетность крупных компаний. Азия без единой динамики. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets растет более чем на 0,5%, демонстрируя интерес инвесторов к рисковым активам.

Нефть стойко держится возле своих средних значений последней недели – $42,5. В течение дня происходят умеренные колебания в диапазоне $42,3-43. Признаков того, что котировки готовы выйти за устоявшиеся границы, пока нет. Ожидаем, что до конца недели нефть так и будет торговаться не выше $43,4. В случае усиления негатива возможны просадки не ниже $41,8.

Российский рынок к концу сессии торгуется в плюсе. В течение дня торги шли в диапазоне 1130-1150 пунктов. Рынок показывает явный импульс к росту. На таких значениях РТС не торговался с конца предыдущей недели. В четверг не исключаем, что рынок выйдет за отметку 1160 пунктов.

Индекс Мосбиржи в минусе на 0,4%, что вызвано преимущественно укреплением рубля. Индикатор держится у отметки 2790 пунктов близко к недельным минимумам. Ожидаем, что в четверг растущая динамика возобновится в связи с коррекцией по рублю, а также позитивной внешней конъюнктурой.

В отдельных акциях сегодня наблюдается сильная восходящая динамика у ММК (+2,1%), Яндекс (+2%) и TCS (+1,5%). Акции Магнитогорского металлургического комбината растут в связи с заседанием совета директоров, на котором принято решение по промежуточным дивидендам. Новость носит умеренно-позитивный характер. Мы не ожидаем продолжения роста, после сильных двух последних сессий в цену уже заложены грядущие выплаты. Вероятным выглядит коррекция цены ММК на ближайших сессиях в диапазон 35-35,5 рубля за штуку.

В числе аутсайдеров сегодня Лента (-2,6%), которая представила операционные результаты за квартал. Компания в своем отчете не смогла приятно удивить инвесторов. Выручка оказалась 102 млрд рублей против прогнозируемых 110 млрд. Рост сопоставимых продаж составил всего 3% на фоне роста среднего чека более 9%. Компания замедляет динамику в сравнении с более успешным вторым кварталом. Однако к затяжному падению котировок это вряд ил приведет. Ожидаем на ближайших сессиях возвращения к попыткам протестировать отметку 230 рублей, что на 4,5% выше текущих значений.

Рубль укрепляется к доллару четвертую сессию подряд. Валюта США сегодня откатилась ниже 76,7 впервые с начала октября и сохраняет высокие шансы дойти до 76,5. Если это произойдет до конца дня, то доллар уйдет на новый минимум впервые за целый месяц. Евро чувствует себя более уверенно благодаря росту на межбанковском рынке, но все равно теряет порядка 0,5% к рублю. Под вечер торги идут чуть ниже 91 за единицу. Не исключаем, что в четверг доллар продолжит движение вниз в диапазон 76,-76,5, евро – к отметке 90,4.