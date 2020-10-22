ПСБ: Индекс МосБиржи не смог продолжить коррекционное восстановление

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В среду российский фондовый рынок возобновил снижение, на ухудшении внешнего фона. Основным фактором давления на наши акции выступила ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 2,5%, отступив в район 42 долларов за баррель. Также продажам на нашем рынке способствовала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 2%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,2% и 0,1% соответственно. На таком фоне к 18.20 мск. индекс МосБиржи потерял 0,5%, отступив в район 2790 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Ленты и Новатэка, упавшие на 3,4% и 2,3% соответственно. Лучше рынка торговались ТМК и ММК, прибавившие более 1,5%. Индекс МосБиржи продолжает движение в рамках сценария снижения с целью в районе 2700-2750 пунктов. В рамках последних сессии индекс МосБиржи ушел ниже 2800 пунктов, а попытка отыграть эту отметку, предпринятая во вторник, уже сегодня была нивелирована. Нельзя исключать попыток отскока и в дальнейшем. Однако до выхода индекса МосБиржи выше 2875 пунктов, говорить о развороте рынка и начале волны роста преждевременно, а подобные движения будут укладываться в рамки коррекции.

На валютной секции Московской биржи рубль укрепился по отношению к основным мировых валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар потерял 0,7%, торгуясь в районе 76,8 рубля, евро снизился на 0,4%, отступив ниже 91,2 рубля. Отметим, что национальной валюте удалось проигнорировать снижение рынка энергоносителей. При этом поддержку она получила со стороны валют развивающихся стран, которые в большинстве своем сегодня укрепляются, а также со стороны увеличения предложения иностранной валюты за счет подготовки экспортеров к пику налоговых выплат. В результате, пара доллар/рубль закрепилась в диапазоне 75-77,5 рубля. В ближайшие сессии ожидаем стабилизации в данных рамках при сохранении рисков выхода выше 77,5 чему может поспособствовать дальнейшее ухудшение ситуации на рынке энергоносителей и снижение интереса к валютам развивающихся стран на опасениях влияния на мировую экономику со стороны второй волны коронавируса.