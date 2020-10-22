ПСБ: Минфин продолжает рекордную серию размещения флоатеров

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик:

В среду кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1-2 б.п., доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 5,97% годовых.

Минфин продолжил рекордную серию размещения ОФЗ за счет флоатеров. Ведомство разместило на аукционе 8-летние ОФЗ-ПК 29015 с переменным купоном на 309,6 млрд руб., это немного меньше объемов двух предыдущих недель (когда были проданы ОФЗ-ПК на 315,7 и 350,6 млрд руб.). Тем не менее объем продаж нового госдолга остается довольно большим. Как мы отмечали ранее, при текущих ставках размещения (Ruonia + 60 б.п.) флоатеры интересны крупным российским банкам, которые выступают ключевыми покупателями гособлигаций с плавающим купоном. Учитывая хорошее выполнение квартального плана Минфин снизил коэффициент удовлетворения заявок на флоатер до 86% по сравнению с 93% на предыдущем аукционе, уделив больше внимания удешевлению стоимости привлекаемых ресурсов.

Также Минфин продал вчера 5-летние ОФЗ с фиксированным купоном на 30,4 млрд руб. с доходностью по цене отсечения 5,24% и инфляционные ОФЗ на 7,8 млрд руб. Общий объем размещения ОФЗ вчера составил 348 млрд руб., а всего за три недели октября уже 1,07 трлн руб.

Сегодня Санкт-Петербург проведет сбор заявок на покупку облигаций объемом до 30 млрд руб. Срок обращения 6,5 лет, дюрация 4,4 года. Справедливый уровень доходности для нового займа северной столицы мы оцениваем в диапазоне 6,20 – 6,25% годовых.