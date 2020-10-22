ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как негативные

Учитывая внешний фон сегодня утром ожидаем снижения российского фондового рынка, что приведет к отступлению индекса МосБиржи в район 2770 пунктов

Сегодня в начале торгов на валютной секции Московской биржи ожидаем преобладания продаж в национальной валюте, что приведет к восстановлению пары доллар/рубль

Минфин продолжает рекордную серию размещения флоатеров

Группа НЛМК (ДЕРЖАТЬ) неожиданно сократила EBITDA в III квартале на 1% - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты компании вышли слабее ожиданий. Расширение ценовых спрэдов и обесценение рубля позволили нивелировать отрицательный эффект от аварии на Стойленском ГОКе в сентябре, которая привела к снижению доли собственного железорудного сырья в потреблении НЛМК, а также к сокращению продаж концентрата третьим лицам. Без учета этих факторов EBITDA могла бы составить $639 млн против факта в $579 млн. В своих прогнозах НЛМК отмечает, что пандемия Covid-19 и сезонное замедление на внутреннем рынке способны повлиять на спрос и цены в последние месяцы текущего года. Позитивным моментом стал размер объявленных дивидендов за 3й квартал – 6,43 руб./акция.