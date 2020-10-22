ПСБ: Brent может опуститься в зону 41,5-42 долларов за баррель

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:

Цены на нефть вчера снизились – ближайший фьючерс на Brent опустился в середину нашего текущего целевого диапазона 40-43 долл./барр. на фоне настораживающих недельных данных Минэнерго США по американскому рынку энергоносителей. Так, хотя запасы сырой нефти и снизились на прошлой неделе на 1 млн барр. в соответствии с ожиданиями рынка, неожиданно выросли запасы бензинов (+1,9 млн барр.) и упала загрузка американских НПЗ (на 2,2%, до 72,9%; ожидался, по консенсусу Рейтерс, рост на 0,7%). Данные отразили слабость спроса на нефтепродукты в стране, отчасти из-за урагана Дельта: потребление за последние 4 недели составило 18,35 млн барр/сутки, что на 12,9% ниже, чем год назад. Негативный вклад в откат нефтяных котировок внесло и ухудшение общерыночной конъюнктуры.

Сегодня утром цены на нефть остаются под слабым давлением. Рассчитываем сегодня на проторговку текущих уровней по Brent, но опасаемся, что к концу дня котировки, ведомые ослаблением аппетита к риску, могут опуститься в зону 40-41 долл./барр.