«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 22 октября в коридоре 1130-1155 пунктов

В среду, 21 октября, основные западные фондовые рынки закрылись снижением. Российские индексы завершили день разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,60%. Долларовый индекс РТС, на фоне укрепления рубля к американской валюте, напротив, вырос на 0,24%. Среди лидеров роста – TCS (+2,22%) и «ММК» (+1,95%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 0,35%.

Утром четверга большинство рынков стран АТР снижалось на 0,3-0,6%. Исключением был гонконгский Hang Seng, который прибавлял скромные 0,05%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 412 п., на 0,6% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее снижение азиатских площадок задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2760-2815 пунктов, по индексу РТС — 1130-1155 пунктов. Сегодня производственные результаты за третий квартал опубликуют «Полиметалл», «Полюс» и «ТМК», финансовую отчетность по МСФО за третий квартал обнародуют ММК и «Северсталь», а «РусГидро» — операционные результаты за девять месяцев.

Тем временем рубль вернулся к укреплению. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 76,7250 руб. (-61,5 коп.). Европейская валюта снизилась до 90,9875 руб. (-50,25 коп.). Более заметное снижение евро связано с ростом валютной пары EURUSD на мировом рынке с 1,1820 до 1,1860. Утром четверга нефть торговалась с небольшим понижением к значению вчерашнего конца дня, это может оказать некоторое давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 76,0-77,5 руб., для европейской валюты — 90,1-91,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»