ПСБ: На рынках преобладают продажи

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В среду настроения на мировых рынках продолжили ухудшаться. Важным фактором здесь выступает отсутствие прогресса в переговорах по принятию нового пакета помощи американской экономике. Несмотря на высказываемое с обеих сторон желание договориться, процесс находится в тупике. Более того обе стороны высказывают скепсис относительно возможности принятия пакета до выборов в США. Это негативно сказывается на аппетитах инвесторов к рисковым активам и приводит к их снижению.



Плюс к этому, продолжается активное распространение коронавируса в Европе. Так Испания и Франция преодолели отметку в 1 млн случае заражения, а в Италии и Германии наблюдаются новые максимумы по количеству случаев заражения в сутки, которые существенно превышают весенние пики. В результате странам приходится ужесточать карантинные ограничения, что, в свою очередь, должно негативно отразиться на их экономиках. Плюс к этому, в мире продолжают устанавливаться новые максимумы по количеству случае заражения в сутки, а общее количество случаев уже превысило 41 млн человек. На таком фоне растут опасения относительно динамики мировой экономики, что оказывает давление на широкий спектр активов.



Если же говорить о настроениях на рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать, как негативные. Азиатские площадки снижаются в пределах 0,8%, отыгрывая негативную динамику в США в среду. Фьючерсы на американские индексы теряют в пределах 0,6%. На рынке энергоносителей также преобладают продажи, что привело к отступлению ближайшего фьючерса на нефть марки Brent (-0,4%) в район 41,5 доллара за баррель. Отметим, что в ходе сегодняшних торгов инвесторы обратят внимание на статистику по заявкам на пособие по безработице и продажам на вторичном рынке жилья в США.



На таком фоне ожидаем снижения российского фондового рынка в начале торгов, что приведет к отступлению индекса МосБиржи в район 2770 пунктов. При этом он установит новые трехмесячные минимумы. В дальнейшем преобладание продаж может сохраниться, что позволит рынку сделать еще один шаг в сторону диапазона 2700-2750 пунктов, выступающему, на наш взгляд, целью текущей нисходящей динамики. Из корпоративных событий сегодня отметим публикацию финансовой отчетности Северстали и ММК, а также операционных результатов Полюса и РусГидро.



На валютной секции Московской биржи сегодня в начале торгов ожидаем преобладания продаж в национальной валюте, что приведет к восстановлению пары доллар/рубль. Американская валюта сможет отыграть часть вчерашних потерь и попытается выйти в район 77 рублей. В дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, доллар продолжит движение в сторону верхней границы диапазона 75-77,5 рубля.