ПСБ: Индекс МосБиржи вновь не смог закрепиться выше 2800 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

В четверг российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее. Покупки в наших акциях поддержало восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог прибавить более 2,5%, поднявшись выше 42,5 доллара за баррель. При этом разнонаправленная динамика западных площадок не дала дополнительных ориентиров нашему рынку. Так, в Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 0,5%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1%. На таком фоне к 18.30 индекс МосБиржи прибавил 0,5% поднявшись в район 2799 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Северстали и НЛМК, рост которых превысил 4,5%. Хуже рынка торговались Мосбиржа и EN+, потерявшие 1,4% и 1,3% соответственно. В начале сессии продажи в российских акциях преобладали, однако улучшение внешней конъюнктуры позволило нашему рынку достаточно быстро отыграть утренние потери и перейти на положительную территорию. При этом в ходе сессии индекс МосБиржи предпринимал попытку выхода выше 2800 пунктов, однако сил для закрепления над ней не хватило. Отметим, что, несмотря на сегодняшний рост, сценарий снижения, целью которого выступает район 2700-2750 пунктов, остается в силе.



На валютной секции Московской биржи рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,3%, отступив в район 76,5 рубля, евро потерял 0,5%, до 90,5 рубля. Покупкам в национальной валюте способствовало восстановление рынка энергоносителей и динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем демонстрируют укрепление. Из внутренних факторов выделим подготовку экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на начало следующей недели, что способствует спросу на рублевую ликвидность. На наш взгляд, в ближайшие сессии американская валюта продолжит движение в коридоре 75-77,5 рубля. Однако остаются риски выход из него вверх в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в мире, что окажет давление на широкий спектр активов, включая рубль.