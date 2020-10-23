ИАЦ «Альпари»: На рынке рост, но доверия к нему мало

На отечественном рынке акций в четверг подъем. Нефть вернулась к повышению. По всей видимости, инвесторы сочли предыдущую волну продаж избыточной, - и теперь стабилизируют ситуацию. Индекс МосБиржи к вечеру поднялся к 2800 пунктам и останется в границах 2780-2820 пунктов. Индекс РТС на фоне курсовой подвижности восстановился к 1153 пунктам.

На самом деле, на рынке вообще ничего не происходит. Это хорошо видно, если сделать шаг назад: в нефти отсутствует волатильность, цены долгое время ходят в пределах $41-43 за баррель Brent и ничем особенным не удивляют. Доллар закономерно слаб, потому что, во-первых, через полторы недели Штаты получат нового президента, во-вторых, стимулирование не заставит себя долго ждать. Все это ожидаемо и закономерно, не удивляет и уже учтено в рыночных ценах.

Сегодня фаворит спроса акции «ЛСР». Здесь идет развитие восходящего тренда на фоне устойчивого спроса на энергию, к тому же бумаги восстанавливаются после провала весной этого года. Новый локальней максимум взят на уровне 970 руб., очередной целью подъема может стать область 985-995 руб., откуда и до 1000 будет рукой подать.

Под давлением бумаги «Норникеля», здесь абсолютно «медвежья» техническая ситуация на ближайшее время, но среднесрочно акции с большой долей вероятности закрепятся в диапазоне 19440-20200 руб.

Доллар США продолжает снижение в паре с «россиянином» на фоне происходящего с ним на мировом рынке капитала. Доллар торгуется по 76,48 руб. и может оставаться в финале недели в границах 76,35-77,25 руб. Завтра заседает Банк России, но если бы он что-то планировал изменить, сигналы бы уже были. Значит, нас ждет просто констатация фактов и, вероятно, продление паузы в снижении ключевой ставки. Евро вечером балансирует у 90,49 руб. и может торговаться в пределах 90,15-91,55 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»