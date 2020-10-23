«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи завершит неделю на уровне 2820 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Основные мировые площадки сегодня движутся в разных направлениях. США открылись приростом индексов в пределах 0,5% после существенно лучших, чем ожидалось, данных по рынку труда (число первичных заявок на пособие за неделю составило менее 790 тыс против ожидавшихся 860 тыс). Европа, напротив, завершает день преимущественно в слабом минусе после выхода утренних данных об ухудшении потребительского климата в Германии (-3,1 пункта против прогнозных 2,8). Развивающиеся площадки в среднем нейтральны, показывая нулевой прирост по индексу MSCI Emerging markets.

Нефть увеличила диапазон дневных колебаний, но по-прежнему большую часть времени держится возле отметки $42,5. Накануне поздно вечером котировки отходили ниже $41,5 из-за данных по росту запасов топлива в США, но уже на азиатской утренней сессии произошел возврат к равновесным значениям. Мы закладываем на конец недели в пятницу нефть около $43 или немного выше данной отметки. Основной фактор роста – ожидания договоренности по стимулам для американской экономики.

Российский РТС сегодня в большей мере следует за Америкой, чем за прочими региональными индексами или нефтью. Индикатор к вечеру прибавил более 0,5% и довольно уверенно закрепился вблизи уровня 1150 впервые за неделю. В течение последнего рабочего дня на этой неделе РТС с малой вероятностью успеет отрасти выше 1170 пунктов. На данный момент это его краткосрочная цель.

Индекс Мосбиржи растет чуть слабее, чем РТС, из-за укрепления рубля против доллара рубля. Тем не менее сегодня мы наблюдали, как торги шли вблизи недельных максимумов. Индекс поднимался выше 2810 пунктов и к концу сессии отступил ближе к 2800. Закрытие недели мы ожидаем увидеть на отметках не выше 2820 пунктов.

Из отдельных акций сильную динамику показывает НЛМК, прибавляя более 6% к концу дня. Котировки взбодрились после новости о внеочередном собрании акционеров по вопросу выплаты дивидендов. Накануне компания сообщила данные за третий квартал, в том числе о росте выручки за счет объема реализации на 2%. На наш взгляд, текущий прирост акций НЛМК не сформирует устойчивого тренда. Ожидаем отката с нынешних 180 рублей за штуку до 175 и ниже.

Помимо металлургов сегодня уверенно выглядят бумаги ЛСР, прибавляющие еще около 6% после мощного ралли в начале недели. Котировки сегодня протестировали абсолютный максимум 1000 рублей за штуку, показав с марта рост около 100%. На наш взгляд, бумага попала в фокус спекулятивных игроков и в ближайшие дни будет консолидироваться возле 950 рублей.

Рубль тестирует на прочность иностранные валюты пятую сессию подряд. Доллар в течение сессии доходил до 76,2, евро – до 90,4. Американская валюта вышла на минимумы с 23 сентября. Евро последний раз был таким дешевым 13 октября. Вероятно, локальное дно уже достигнуто. В пятницу мы можем увидеть небольшой подъем доллара и евро, которые закроют неделю не выше 76,8 и 90,9 соответственно.