«Фридом Финанс»: Распродажи сдерживает надежда на вакцину

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 21 октября американские индексы завершили снижением. Индекс S&P 500 опустился на 0,22%, до 3436 пунктов, Dow Jones потерял 0,35%, NASDAQ – 0,28%. Свежие драйверы для направленного движения котировок не появились. В центре внимания были корпоративные отчеты. Сегмент телекоммуникаций и ИТ на снижающемся рынке продемонстрировал рост на 1,3% благодаря выдающимся результатам Snap Inc., которые поддержали оптимизм инвесторов в оценке перспектив индустрии цифровой рекламы. Энергетический сектор упал сильнее всех (-2%) из-за снижения нефтяных котировок.



· Стриминг-сервис Netflix (NFLX: -6,9%) отчитался об увеличении абонентской базы на 2,2 млн подписчиков за квартал, что оказалось хуже ожиданий, однако сильным аспектом релиза стал прогноз по денежному потоку на 2021 год.

· PayPal (PYPL: +5,5%) планирует запуск нового сервиса для покупки криптовалют.

· Отчет Snap (SNAP: +28,3%) зафиксировал уверенное улучшение практически всех ключевых показателей. Выручка компании оказалась значительно выше консенсус-прогнозов.



Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. Обсуждение пакета фискальных стимулов законодателями по-прежнему привлекают к себе внимание, но воспринимаются участниками рынка в большей степени как информационный шум. Мало кто верит в то, что компромисс будет достигнут до выборов. Политическая неопределенность подогревается сообщениями властей США о том, что Иран и Россия предпринимали попытки вмешаться в избирательный процесс.



Аппетит к риску остается подавленным из-за ухудшающейся статистики по COVID-19 и риска введения новых ограничительных мер. Во Франции и Испании заболеваемость с начала пандемии превысила 1 млн. Некоторый оптимизм вселяет новость о том, что AstraZeneca и Johnson & Johnson могут возобновить испытания своих противокоронавирусных вакцин уже на этой неделе. Надежда на появление вакцины от Pfizer удерживает инвесторов от распродаж.



· Азиатские фондовые индексы преимущественно снизились. Японский Nikkei потерял 0,70%, китайский CSI300 опустился на 0,31 и лишь гонконгский Hang Seng поднялся на 0,13%. Европейские индексы в красной зоне. EuroStoxx 50 теряет 0,6%.

· Аппетит к риску слабый. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,81%. Фьючерс на нефть Brent опустился до $41,8. Золото консолидируется у $1920.



Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет склонен к снижению и протестирует уровень 3405 пунктов.



Сегодня выйдут еженедельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице. Прогноз предполагает показатель на уровне 860 тыс. На прошлой неделе за пособием обратилось 898 тыс. человек, что оказалось значительно хуже ожиданий. Фактическое значение выше 900 тыс. сегодня вполне вероятно.



Будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья за сентябрь (прогноз: 6,3 млн при августовском значении 6 млн). Показатель находится на максимуме почти за 10 лет. Рынок недвижимости продолжает демонстрировать силу благодаря низким ставкам по ипотеке.



Сегодня отчет за третий квартал опубликует Intel (INTC) — крупнейший производителей ЦП в мире. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, выручка компании снизится на 5% г/г, до $18,24 млрд, что соответствует первоначальным оценкам менеджмента. Скорректированная EPS, как ожидается, упадет на 21,8%, до $1,11. На наш взгляд, сюрпризов в отчете не будет. Наибольший интерес будут представлять планы и прогнозы менеджмента на следующий год, а также комментарии относительно сроков запуска производства чипов на базе 7нм и выхода новых ЦП в сегменте ПК.



Квартальные результаты представит телекоммуникационный гигант AT&T (T). Ожидается сокращение выручки на 6,7%, до 41,61 млрд, при снижении скорректированной EPS с $0,94 до $0,76. Основной сегмент бизнеса – мобильная связь должен продемонстрировать устойчивость, а направления медиа и развлечений остаются наиболее слабыми. Ожидаем, что менеджмент заверит инвесторов в стабильности дивидендов.



Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 26 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.



Технически S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, хотя выглядит уязвимым. Индикатор MACD скоро опустится ниже нулевой отметки, что может усилить позиции «медведей». При снижении сильным уровнем поддержки выступит 50-дневная скользящая средняя на отметке 3405 пунктов.