«Фридом Финанс»: В фокусе заседание Банка России

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали бумаги МРСК ЦП (+5,43%). В аутсайдеры из-за корпоративных новостей попали акции Petropavlovsk (-4,96%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 76,50-77.

Банк России проведет заседание, посвященное монетарной политике. Мы полагаем, что регулятор оставит ставку без изменения. Президент не исключил, что инфляция вырастет до 4% к концу года. Ускорение инфляции – один из главных факторов, препятствующих снижению ставки. Инфляцию сейчас генерируют преимущественно не тарифы крупных монополий, а другие факторы, в том числе плановые индексации зарплат и социальных выплат. Но ведущим остается ослабление рубля на фоне резкого сокращения торгового баланса, а также рост рублевой денежной массы на 10% с начала года на фоне обвала экономики. Снижение ставки стимулирует восстановление экономики. Следует отметить и повышенную волатильность рынков после выборов в США как один из важнейших факторов риска для мировых площадок. На наш взгляд, шансов на снижение ставки до конца года мало, а в первом квартале будущего года не исключено и ее повышение на 0,25 п.п. При этом тональность заявления ЦБ по итогам завтрашнего заседания, вероятнее всего, будет спокойной, с указанием на сохранение потенциала на смягчение денежно-кредитной политики на одном из ближайших заседаний. Ожидаем, что реакция валютного и фондового рынка на итог заседания и релиз будет нейтральной.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2780-2820 пункта. Прогноз для пары USD/RUB: 76,50-77,50 пункта.